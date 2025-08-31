快訊

大稻埕煙火秀又鬥毆！傷者頭部紅腫 警鎖定刺青男身分偵辦中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

2025大稻埕夏日節大型煙火秀昨晚登場，期間卻發生傷人事件，一名刺青男與一名身材高大的男子疑因人潮壅擠發生口角，刺青男憤而揮拳毆打對方，其餘民眾見狀驚叫連連，相關影像在網路上流傳，轄區台北市警方已介入偵辦。

相關影像顯示，2人在人群中互嗆，男子大喊「我不看了可以吧？」、「兇什麼兇啊？」，刺青男也持續辱罵男子，並在眾目睽睽之下衝向對方，一手抓著男子，一手不斷朝對方揮拳，火爆行為引發現場民眾驚呼連連，一名背著背包的男子見狀則立刻用身體架開2人。

轄區大同分局警方表示，員警昨晚7時許獲報，45歲吳男指稱因觀看煙火秀的人潮很多，與另名男子發生口角糾紛後，遭對方毆打，造成頭部紅腫，欲提出傷害告訴；警方介入調查後鎖定43歲李姓男子涉案，正通知他到案說明，全案詢後將依傷害罪嫌送辦。

警方介入後鎖定「刺青男」為43歲李姓男子，正通知其到案說明。記者李隆揆／翻攝
警方介入後鎖定「刺青男」為43歲李姓男子，正通知其到案說明。記者李隆揆／翻攝

