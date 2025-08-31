大稻埕煙火秀又鬥毆！傷者頭部紅腫 警鎖定刺青男身分偵辦中

2025大稻埕夏日節大型煙火秀昨晚登場，期間卻發生傷人事件，一名刺青男與一名身材高大的男子疑因人潮壅擠發生口角，刺青男憤而揮拳毆打對方，其餘民眾見狀驚叫連連，相關影像在網路上流傳，轄區台北市警方已介入偵辦。

相關影像顯示，2人在人群中互嗆，男子大喊「我不看了可以吧？」、「兇什麼兇啊？」，刺青男也持續辱罵男子，並在眾目睽睽之下衝向對方，一手抓著男子，一手不斷朝對方揮拳，火爆行為引發現場民眾驚呼連連，一名背著背包的男子見狀則立刻用身體架開2人。