聽新聞
0:00 / 0:00
中壢火警5死 消防專家：若有住警器 鐵窗也不見得會阻斷逃生路
桃園市中壢區今天發生住宅火警，造成包括小孩5人葬生火窟，且是被鐵窗阻斷逃生之路，大葉大學消防專家周中祺副教授表示，要老舊住宅不裝鐵窗，有執行面困難，其實最重要的是要「及早發現火災」，裝住警器非常重要，通常住警器一響，逃生大多還來得及。
周中祺說，火場逃生應著重在火災發生初期，所以住宅安裝住警器非常重要，尤其夜間民眾熟睡時，一旦發生火警，通常住警器能在2分鐘內偵測到煙，警報一響，火苗還沒很嚴重時，即使住宅是裝鐵窗，通常民眾都還能有充裕時間逃生，所以重點是「要及時發現，而不要發現太晚，根本逃不出去」。
周中祺說，消防法規中新建住宅都會裝住警器，唯舊的透天厝等比較難立法裝住警器，有賴各縣市政府宣導，而大樓等集合住宅也有公寓大廈管理條例約束，會有住警器等消防設施，民眾也不會過度安裝鐵窗。
像彰化縣府、消防局等也都在推安裝住警器，民間企業也會捐贈給消防局，補助家戶安裝，但通常每戶只能領一個，但最好是每個房間都要安裝，現在許多通路都有賣住警器，各縣市政府也應加強推動或補助，以減少火災傷亡。
周中祺說，要一般老舊住宅不裝鐵窗有執行面困難，但民眾安裝時最好是要用新式可以開窗的鐵窗，若火勢真的很大時，已無法從通道逃生，可以退回房間，用毛巾等塞住門縫，阻斷濃煙竄入房用，開窗通風，等待救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言