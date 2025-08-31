中壢火警5死 消防專家：若有住警器 鐵窗也不見得會阻斷逃生路

桃園市中壢區今天發生住宅火警，造成包括小孩5人葬生火窟，且是被鐵窗阻斷逃生之路，大葉大學消防專家周中祺副教授表示，要老舊住宅不裝鐵窗，有執行面困難，其實最重要的是要「及早發現火災」，裝住警器非常重要，通常住警器一響，逃生大多還來得及。

周中祺說，火場逃生應著重在火災發生初期，所以住宅安裝住警器非常重要，尤其夜間民眾熟睡時，一旦發生火警，通常住警器能在2分鐘內偵測到煙，警報一響，火苗還沒很嚴重時，即使住宅是裝鐵窗，通常民眾都還能有充裕時間逃生，所以重點是「要及時發現，而不要發現太晚，根本逃不出去」。

周中祺說，消防法規中新建住宅都會裝住警器，唯舊的透天厝等比較難立法裝住警器，有賴各縣市政府宣導，而大樓等集合住宅也有公寓大廈管理條例約束，會有住警器等消防設施，民眾也不會過度安裝鐵窗。

像彰化縣府、消防局等也都在推安裝住警器，民間企業也會捐贈給消防局，補助家戶安裝，但通常每戶只能領一個，但最好是每個房間都要安裝，現在許多通路都有賣住警器，各縣市政府也應加強推動或補助，以減少火災傷亡。