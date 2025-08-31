高雄5樓民宅和室突起火 房客外出房東急如螞蟻屋內這2物透詭異

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市仁雄路一棟透天5樓和室今天清晨傳火警，消防員出動15車42人灌救，當時蔡姓房客剛好外出，房東見濃煙竄出急如熱鍋上螞蟻，幸火勢半小時後撲滅，無人受傷；據了解，房客指和室僅放手機充電器和電風扇，不知為何會起火。

位於高市仁雄路一棟透天5樓今天清晨5時50分許傳出火警，火煙從窗戶竄出，消防員出動15車42人灌救，起火透天厝的鄰居紛紛逃出家門，當時住在屋內的蔡姓房客剛好外出不在家，警方通知張姓屋主前來。

張男見自己房屋著火，焦急在一樓等候消防員灌救，所幸火勢於6時16分撲滅；據了解，蔡男稱5點多時出門，和室僅放手機充電器及電風扇，不知為何會起火；詳細起火原因由火調科調查釐清。

高市仁雄路一棟透天5樓和室今天清晨傳火警，幸火勢於半小時後撲滅，無人受傷。記者石秀華／翻攝
