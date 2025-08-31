影／40歲男開車疑癲癇發作 撞路樹失控翻覆妻小3傷

桃園市中壢區中華路一段昨晚9時多發生一起翻覆車禍，40歲楊姓男駕駛疑似癲癇發作，車輛偏移撞路樹後失控翻覆，造成他與妻子與4歲女兒多處受傷，好在沒有生命危險。警方提醒駕駛癲癇發作情形，後續應將駕照繳回公路監理機關，並不得駕駛。

桃園市警察局中壢交通中隊昨天晚上9時30分許獲報，在中華路一段有交通事故發生，立即派員到場。現場為一輛自小客車四輪朝天翻覆在車道上，駕駛與乘客受傷。

經警方了解並調閱路口監視器畫面，40歲楊男駕駛自小客車沿中華路直行往桃園方向，疑似因癲癇突發向右偏移，撞擊路樹後，車輛失控翻覆兩、三圈後停下，楊姓男子及妻子40歲鄧女、4歲女兒等3人受有多處擦、挫傷，送醫後均無生命危險，經測試楊男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人有癲癇發作情事，應將駕駛執照繳回公路監理機關，並不得駕駛。經2年未發作，檢具2年以上未發作之醫師診斷證明書，再至公路監理機關申請領回駕駛執照。