影／大學快開學 屏東警方提醒畢業證書不該用車禍換

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

新學期即將到來，許多大學新生初次接觸機車，剛考上駕照，往往因經驗不足、路況不熟或缺乏防禦駕駛觀念，常導致事故發生。屏東縣警察局交通隊製作機車安全影片，藉由真實事故畫面與具衝擊力旁白提醒大學生「畢業證書不該用車禍換！」

交通隊統計，今年1到8月屏東縣18-22歲大學生發生車禍3650件，造成2147人傷亡，其中死亡車禍4件4人。跟去年同期相比事故數減少549件、傷亡人數減少392人，死亡車禍減少2件2人。雖然整體下降，但事故數量仍位居高位，凸顯宣導不容鬆懈。

警方剪輯兩分半的影片，以「畢業證書不該用車禍換」 ，加上實際車禍影片，「轉彎不讓直行車，不只是違規，更可能奪命」、「多等三秒，換來一輩子的安心」，醒年輕騎士，速度不是安全的保證，快，不代表能安全到達；慢，才有機會平安抵達。

警方分析車禍常見肇事原因，未保持行車安全距離、轉彎車未禮讓直行車、分心駕駛（恍神、緊張、心不在焉）與闖紅燈等，顯示許多學生取得駕照後，未建立完整駕駛的安全意識。

「校門口不是賽道、紅燈不是挑戰的起跑線」，交通隊表示，減速一秒，安全一生。警察局將持續針對無照駕駛、危險駕車、超速及闖紅燈等重大違規項目加強取締，守護學生安全及校園周邊交通秩序。

屏東縣警察局長甘炎民提醒，大學生趕上課是日常，但「安全」才是人生中最重要的一堂必修課。剛拿到駕照的年輕學子，對車輛性能和道路環境往往還不熟悉，一旦遇到突發狀況，容易反應不及、釀成事故。不論是學生或家長，都應重視交通安全，養成定期檢查車況、遵守交通規則、培養防禦駕駛的習慣。

屏東縣警察局交通隊製作機車安全影片，藉由真實事故畫面與具衝擊力旁白提醒大學生「畢業證書不該用車禍換！」圖／取自宣導影片
屏東縣警察局交通隊製作機車安全影片，藉由真實事故畫面與具衝擊力旁白提醒大學生「畢業證書不該用車禍換！」圖／取自宣導影片

車禍 屏東縣

