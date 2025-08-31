聽新聞
高雄男大鬧醫院女友竟死在家中 高大成研判這個可能居高
高雄市一名男子神情恍惚大鬧醫院，警方將他逮捕後，進一步發現他的同居女友已慘死家中。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成上午分析認為，從死者臉已黑、眼腫，以及牆壁、枕頭有血跡看來，可以朝傷害致死方向偵辦。至於男子兩天後才去求救，可能和這名男子本身精神狀況有關。
據了解，張姓男子（43歲）上午神情恍惚突現在高雄市義大醫院，還持刀揮舞大鬧，遭院方報警及保全壓制後，由岡山警方趕抵現場將他逮捕，警方隨即通知張男親友此情況，未料親友再與張男的郭姓同居女友（54歲）聯繫時，卻怎麼也聯繫不上，前往家中找人，才驚見郭女已慘死家中。
高大成說，張姓男子也許因為和同居女友發生爭吵，因女友頭部撞到牆壁，牆上因此有血跡，另可能有用枕頭摀住女友，所以枕頭上也有血跡。加上女友臉是黑的，研判有缺氧現象，可能是窒息導致，而眼睛腫起來，則可能是頭或臉部有受傷。
而該名男子可能本身就有問題，以致到了醫院說不清問題，而與醫院保全發生衝突，才會砸了玻璃。接著男子姊姊接到消息，到弟弟的租屋處找弟弟女友，未料一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現弟弟的女友躺在床上，身體腫脹發黑，已明顯死亡，使得該案因此曝光。
高大成認為，綜合各種情狀，可能過程中有打鬥和傷害問題，因而導致發生命案，因此可以朝傷害致死方向偵辦。
