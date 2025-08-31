影／中壢民宅惡火5人慘死移靈 家屬悲痛、哭喊聲不斷

桃園市中壢區龍安街葉家民宅惡火，住3樓的黃姓媳婦、葉姓孫子女與葉姓友人子女5人受困火場，住在2樓的屋主阿公雖接獲媳婦求救電話，但火勢猛烈搶救不及只好撤退，3樓5人逃生不及葬生火窟。今天中午11時左右移靈，親友悲痛淒厲哭喊聲不斷，令人鼻酸。

桃園市消防局消防人員今天清晨5時多獲報到場灌救，滅火後在民宅3樓鐵皮加蓋處，面對正門的左手邊窗戶旁，發現屋內1大4小屍體都燒焦難辨。據了解，3樓房間疑似全為木板隔間，火勢延燒屋內民生物品等，幾乎將逃生與避難空間堵死，前後鐵窗也影響逃生。

5人被發現時緊緊相擁，現場死狀淒慘。警方與消防人員隨即封鎖現場調查，桃園地檢署主任檢察官李家豪也帶檢察官賴瀅羽前往發生火警的民宅現場了解。

今天中午11時左右，現場5名死者遺體陸續從屋內移至靈車，送往中壢殯葬園區安靈，葉家大批親友也在屋內屋外守候，現場不斷傳出淒厲的痛哭哀號聲，悲痛萬分。

附近認識葉家十多年的鄰居表示，葉姓屋主在八德開設鐵工廠，價錢公道、做工品質也很好，是大家的好鄰居，平時與鄰居相處和睦，碰到面常打招呼聊天，有時晚上7時多，也會看到阿公帶著孫子在巷子內散步活動。今天清晨5時多出門運動，有聞到異常味道，還看到冒煙，沒想到竟是巷子內的葉家發生火警，奪走5人性命。

中壢發生5死重大火警，桃園市長張善政指示社會局長陳寶民到場關心，陳寶民說，市府將積極協助相關後事處理，也會安排校方明天開學進行必要的心理諮商輔導。