開學前夕中壢惡火奪5命 葉姓兄妹熱愛弦樂不幸命喪火場

桃園市中壢區一棟3層連棟住宅今清晨疑似因電線走火引發大火，住3樓的黃姓媳婦（35歲）、10歲女兒、9歲兒子，和媳婦友人分別10歲、9歲的兒女因受困葬生火窟。開學前1天發生意外，桃園市教育局表示，與校方將全力協助家屬後續事宜，並對4人就讀班級進行輔導。

據了解，屋主2個孫子就讀普仁國小，另2個葉姓小孩則是黃姓媳婦友人的孩子，就讀龍岡國小。普仁國小校長朱曉彦表示，罹難的2名學童為該校中年級學生，弟弟將升3年級、姐姐將升4年級，在校的行為表現及身心發展都相當正常，學校查閱後沒有發現任何家庭特殊狀況或需要深度輔導的紀錄。

平常弟弟活潑可愛、喜歡上學，姐姐的交友關係良好，兩人都表現得很自然正常；學校已啟動通報處理程序並進行家庭撫恤相關事宜，學務處、導師及輔導主任正在安排班級輔導。由於姐姐就讀的3年級為新編班級，只有七分之一的同學過去曾與她有接觸，因此學校正在規畫適當的輔導策略。

龍岡國小表示，罹難的2名學童分別是即將升5年級的哥哥和將升4年級的妹妹，2人平時在校表現都非常優秀，是品學兼優的好學生，課業表現良好，與同學相處融洽；兄妹倆都參加學校弦樂社，哥哥擅長中提琴，妹妹則是小提琴，平常都有參與各項表演活動，展現出色的音樂天賦。

校方表示，學校已立即啟動相關輔導機制，首先進行家屬慰問，並安排專業輔導老師對2名學童所屬班級進行心理輔導。學校也預計在開學後舉辦追思會，讓師生能夠表達哀悼之意。