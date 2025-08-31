網路色情廣告曝光 桃警查獲越籍女子脫離原雇主從事性交易
桃園警分局行政組員警執行網路巡邏，於網路論壇發現業者刊登帶有性暗示之色情廣告，立即由行政組及轄區同安派出所組成專案小組進行蒐證訪查，發現應召女子藏身於南平路某公寓內，經蒐證完成於昨(30)日進行攻堅查緝，當場查獲37歲張姓及35歲黃姓兩名越南籍應召女子。
經員警盤查，2人均是來台工作，之後自行脫離原雇主後，受應召集團之招攬加入並從事性交易。經查該應召集團竟容留、媒介逃逸移工從事性交易，藉以從中賺取暴利，警方將持續溯源追查，全案依法移請偵辦，另失聯部分移請專勤隊收容。
桃園分局於暑期加強查察，自8月1日迄今計查獲妨害風化案件25件、56人，分局長王智民表示，色情據點隱藏民宅往往出入複雜，將持續針對非法色情廣告及場所全力查緝，掃蕩轄內隱藏治安死角，同時亦為淨化青少年活動環境，避免青少年受到不良誘惑，提倡正當社會風氣。
本文章來自《桃園電子報》。原文：網路色情廣告曝光 桃警查獲越籍女子脫離原雇主從事性交易
