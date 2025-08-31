聽新聞
2男在北捷運車廂上演全武行 警查監視器2人都要罰
捷運台北橋站車廂內昨晚發生鬥毆案。22歲林男與16歲少年等車時疑因排隊問題發生口角，進入車廂後竟開始互毆，全程都被拍下PO網。三重警獲報趕抵時雙方表示僅口角已和解互不提告，但警方事後發現2人互毆畫面，將通知到案依社維法裁處。
有網友昨天在Threads上PO出一段影片，畫面中1名身穿黑色上衣、白色短褲的平頭男不斷朝對方揮拳，雙方接著扭打成一團，一旁乘客見狀嚇得趕緊遠離並通報捷運人員，捷運公司立即報警。
三重警接獲報案有2名男子在台北橋捷運車廂內發生糾紛，警員趕抵時雙方已由站務人員帶至服務台。警方經查22歲林男於台北市民權西路捷運站上車時，因遭16歲少年插隊雙方發生口角，隨後又在捷運車廂內發生肢體衝突。雙方表示僅口角糾紛已和解互不提出告訴，警員於是抄登雙方當事人資料。
警方晚間網路巡察發現有民眾拍下當時衝突畫面，經檢視證實雙方於車廂內有相互鬥毆行為，警方已通知林男及少年到案，將依社維法第87條移請裁罰，最高可處1萬8千元罰款。
