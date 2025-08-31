快訊

不滿遭插隊！兩男子在車廂大打出手 乘客驚慌逃開

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北捷昨天晚間爆發衝突，一名男子疑不滿搭捷運被插隊，出言制止插隊男子，兩人在列車上爆發口角，接著引發激烈衝突，過程全被一旁乘客給記錄下來，北捷表示，經通報後立即派員上車處理，兩名乘客也配合下車，隨後交由警方處理，未影響營運。

據了解，該起事件是發生在昨晚7時許，一名男子與女友搭捷運從民權西路準備排隊上車，結果遭到另名男子插隊，該男子出言制止，卻遭到反嗆，兩人爆發口角，沒想到插隊男子嗆人後突然出現拉扯，甚至出拳攻擊對方，火爆過程被網友記錄下來，嚇得周遭乘客驚慌逃到另一節車廂，場面火爆。

北捷表示，事情發生在台北橋站往迴龍方向列車，經旅客以車上對講機通報車，行控中心隨即請台北橋站長上車處理，雙方於當站下車，交由警方處理，未影響營運。

北捷提醒，如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將盡速派員前往處理。

北捷昨天晚間爆發衝突，一名男子疑不滿搭捷運被插隊，出言制止插隊男子，兩人在列車上爆發口角，接著引發激烈衝突，過程全被一旁乘客給記錄下來。圖／取自threads「rennn930」帳號
北捷昨天晚間爆發衝突，一名男子疑不滿搭捷運被插隊，出言制止插隊男子，兩人在列車上爆發口角，接著引發激烈衝突，過程全被一旁乘客給記錄下來。圖／取自threads「rennn930」帳號

