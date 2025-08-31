快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄甜點店中秋展示盒遭竊 店家：祝小偷吃了身體健康

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市楠梓區製作塔派知名甜點店，因應中秋旺季，將一款中秋展示盒放店外，沒料昨早失竊，店家調閱監視器發現被一名單車男偷走報警，並上網PO文指，展示盒已風吹雨淋日曬兩個禮拜，祝小偷吃了身體健康，網友笑指「很好的廣告效益」。

這家位於楠梓區青埔街的甜點店業者在網路社群Threads貼文，指昨早開店時發現店外擺的展示禮盒被偷走，店家調侃竊賊「是有多好吃要直接拿走」，並指展示盒已在外面風吹雨淋日曬兩個禮拜，祝你吃了身體健康。

店家陳述開店第一次遇到這種事，並詢問大家開店有遇到什麼奇葩事嗎？網友看到貼文笑指「很好的廣告效應，就算冒著被抓走的風險還是要吃到的甜點禮盒」、「賭上一切也要吃到的禮盒」、「很有商業頭腦欸~化危機為轉機」。

轄區楠梓警分局指出，這家甜點工作室業者將展示禮盒放店外，昨日上午11時許，一名騎單車的男子行經店門口直接偷走，店家調閱監視器畫面後當天下午3時已至派出所報案，警方正追查竊嫌身分中。

高市楠梓區製作塔派知名甜點店放在店外的中秋展示遭單車男竊走，店家報警並PO文，祝小偷吃了身體健康。圖為轄區楠梓警分局外觀。本報資料照
高市楠梓區製作塔派知名甜點店放在店外的中秋展示遭單車男竊走，店家報警並PO文，祝小偷吃了身體健康。圖為轄區楠梓警分局外觀。本報資料照

禮盒 甜點

相關新聞

中壢清晨民宅惡火 5人死亡其中4名孩童

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今天清晨然失火，三樓濃煙火舌竄出，火勢一發不可拾，葉姓祖父母逃出，住三樓黃姓媳婦及孫女、友人...

男子大鬧醫院 女友陳屍家中

高雄市張姓男子昨天清晨恍惚地跑到義大醫院大鬧，遭扭送警局，家屬接獲警方通知，卻聯繫不上與張同居的郭姓女子，上門找人才發現...

「山老鼠」網路找買家兜售珍貴林木 桃警跨縣市拘9嫌

桃市桃園警分局今年3月間接獲檢舉，發現有山老鼠透過網路找買家販售珍木，驚見復興區的檜木、肖楠等遭盜伐售往外縣市，埋伏3個...

桃機旁廢棄物火警 燒出飛安隱憂

鄰近桃園國際機場第三航廈工程旁空地，昨中午突然竄出火花，隨即冒出大量濃煙，等到民眾發現時，現場擺放的廢棄物已經全面燃燒，...

中壢火警5死常因鐵窗影響逃生 消防人員提3思考

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨失火，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女（均9、10歲），因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5...

中壢凌晨惡火奪5命 張善政痛心：請社會局提供必要救助

桃園市中壢區龍安街今清晨5點31分發生重大住宅火災，屋內有5人受困3樓，火勢撲滅後，臥室內5人都已經明顯死亡。桃市府新聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。