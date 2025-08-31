高雄甜點店中秋展示盒遭竊 店家：祝小偷吃了身體健康

高市楠梓區製作塔派知名甜點店，因應中秋旺季，將一款中秋展示盒放店外，沒料昨早失竊，店家調閱監視器發現被一名單車男偷走報警，並上網PO文指，展示盒已風吹雨淋日曬兩個禮拜，祝小偷吃了身體健康，網友笑指「很好的廣告效益」。

這家位於楠梓區青埔街的甜點店業者在網路社群Threads貼文，指昨早開店時發現店外擺的展示禮盒被偷走，店家調侃竊賊「是有多好吃要直接拿走」，並指展示盒已在外面風吹雨淋日曬兩個禮拜，祝你吃了身體健康。

店家陳述開店第一次遇到這種事，並詢問大家開店有遇到什麼奇葩事嗎？網友看到貼文笑指「很好的廣告效應，就算冒著被抓走的風險還是要吃到的甜點禮盒」、「賭上一切也要吃到的禮盒」、「很有商業頭腦欸~化危機為轉機」。