新光三越小北門店試營運2天湧7萬人 台南警開出逾400張機車違停罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

新光三越小北門店前天試營運，轄區台南市警第五分局估計湧入5萬人，昨天第二天估計湧入2萬多人；由於其坐落在北區西門路四段上，目前道路整段都在做分隔島施工，加上鄰近小北西門商圈，出現大量人車讓警方加強取締違規停車，二天共開出逾400張機車違停罰單。

市長黃偉哲、警察局長林國清昨天下午4時許到現場瞭解周邊道路交通疏導情形，分局說明，新光三越聘請的義交，依交通維持計畫在周邊路口進行指揮疏導與管制，現場增設告示牌，立賢路及育德路口也完成行人專用時相設立，警方將依周邊交通狀況彈性調整警力派遣。

分局指出，新光三越小北門店位於小北與西門商圈，緊臨西門路四段、立賢路及育德路，過去是台南人記憶中經典地標「東帝士百貨」舊址；如今該企業在該處開設台南第3家分店，前天試營運經依據監視器統計人潮車流，估計湧入約5萬人，昨天也有2萬多人。

警方表示，由於西門路四段整段都在做分隔島施工，育德路與立賢路為單一車道，有車流回堵的風險，另商場的地下停車場雖規畫329格停車位，但內部員工車位已占去大半，剩下車位不多；警方如臨大敵，為了降低交通壅塞，與交通局、工務局等單位成立緊急應變中心，連日監控。

警方說明，小北商圈及立德公園已先用交通錐加連桿區隔起來，公園人行道也用交通錐連桿做區隔，觀光夜市區隔出人行道及私人土地，避免車輛違規停放；若接獲民眾通報違規停車情況，就會立即派員前往，前天跟昨天總共開出逾400張機車違規停車罰單。

汽車部分若停車位已滿，則在西門路、立賢路口與育德路、立賢路口放置車位已滿的告示牌，將車輛引導到其他停車場，由於現場都有義交及員警指揮引導，汽車部分沒有開出違停拖吊罰單；警方指出，這二天整體交通順暢，沒有壅塞情形，車流屬於有秩序感的行使。

警方提醒，新光三越小北門店周邊停車場計有城市車旅台南文成站（特約停車場）、小北夜市免費停車場、城市車旅小北商場站（特約停車場）、小北觀光夜市停車場、成德停四公有停車場（成德里立體停車場）及嘟嘟房台南和緯店（特約停車場），民眾可多加利用。

另外，若要進入小北門店的地下停車場，出入口設置於育德路上，車輛動線採「右進右出」，呼籲欲停放地下停車場之民眾，可從西門路四段右轉立賢路後，再右轉育德路進入停車場入口；若停車位已滿，現場有義交會協助指揮駕駛人至周邊停車場，避免車道壅塞，車輛無法動彈。

機車部分，小北門店平面停車場有機車266格及地下機車停車場機車656格，商場周邊還有合法機車停車格，呼籲民眾避免違規停車挨罰；警方將持續監控周邊車流情形，適時出動警力協助交管，也建議民眾多利用公車，共享單車或計程車等大眾運輸工具前往，避免塞車。

新光三越小北門店前天試營運,轄區台南市警第五分局估計湧入5萬人,昨天第二天估計湧入2萬多人,台南市長黃偉哲(中)昨前往瞭解交通疏導情況。記者袁志豪/翻攝
新光三越小北門店前天試營運，轄區台南市警第五分局估計湧入5萬人，昨天第二天估計湧入2萬多人，台南市長黃偉哲（中）昨前往瞭解交通疏導情況。記者袁志豪／翻攝
新光三越小北門店前天試營運,轄區台南市警第五分局估計湧入5萬人,昨天第二天估計湧入2萬多人,2天共開出逾400張機車違停罰單。記者袁志豪/翻攝
新光三越小北門店前天試營運，轄區台南市警第五分局估計湧入5萬人，昨天第二天估計湧入2萬多人，2天共開出逾400張機車違停罰單。記者袁志豪／翻攝
新光三越小北門店前天試營運,轄區台南市警第五分局估計湧入5萬人,昨天第二天估計湧入2萬多人,警察局長林國清(中)昨前往現場瞭解情況。記者袁志豪/翻攝
新光三越小北門店前天試營運，轄區台南市警第五分局估計湧入5萬人，昨天第二天估計湧入2萬多人，警察局長林國清（中）昨前往現場瞭解情況。記者袁志豪／翻攝
新光三越小北門店前天試營運，轄區台南市警第五分局估計湧入5萬人，昨天第二天估計湧入2萬多人，2天共開出逾400張機車違停罰單。記者袁志豪／翻攝
新光三越小北門店前天試營運，轄區台南市警第五分局估計湧入5萬人，昨天第二天估計湧入2萬多人，2天共開出逾400張機車違停罰單。記者袁志豪／翻攝

北門 車位 停車場

