女山友右膝蓋韌帶斷裂、骨折無法走 空勤直升機苗栗救援
一名50歲女山友爬山時右腳膝蓋韌帶斷裂、骨折無法行走，空勤總隊今天派出直升機，飛往苗栗縣泰安鄉翠池山屋救援，載女山友下山後送醫治療。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心命令，執行苗栗縣泰安鄉翠池山屋山難救援任務，50歳呂姓女山友因右腳膝蓋韌帶斷裂、骨折無法行走，申請空中救援。派出飛機編號NA-702黑鷹直升機，飛行組員正駕駛張志豪、副駕駛陶金鈺、機工長楊儒健消防署特搜隊員張晏嘉、陶志偉。
今天早上7時20分起飛定向翠池山屋，7時45分到達目標區，經實施高、低空偵察確認場域狀況後，以飛機滯空方式實施吊掛救援， 消防署特搜隊員陶志偉出艙，完成吊掛作業後返回台中清泉崗機場機場，8時16分落地，飛機滑回機坪將傷患交由救護車後送就醫，任務圓滿完成。
