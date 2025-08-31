快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

女山友右膝蓋韌帶斷裂、骨折無法走 空勤直升機苗栗救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名50歲女山友爬山時右腳膝蓋韌帶斷裂、骨折無法行走，空勤總隊今天派出直升機，飛往苗栗縣泰安鄉翠池山屋救援，載女山友下山後送醫治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心命令，執行苗栗縣泰安鄉翠池山屋山難救援任務，50歳呂姓女山友因右腳膝蓋韌帶斷裂、骨折無法行走，申請空中救援。派出飛機編號NA-702黑鷹直升機，飛行組員正駕駛張志豪、副駕駛陶金鈺、機工長楊儒健消防署特搜隊員張晏嘉、陶志偉。

今天早上7時20分起飛定向翠池山屋，7時45分到達目標區，經實施高、低空偵察確認場域狀況後，以飛機滯空方式實施吊掛救援， 消防署特搜隊員陶志偉出艙，完成吊掛作業後返回台中清泉崗機場機場，8時16分落地，飛機滑回機坪將傷患交由救護車後送就醫，任務圓滿完成。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心命令，執行苗栗縣泰安鄉翠池山屋山難救援任務，救回一名女山友。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心命令，執行苗栗縣泰安鄉翠池山屋山難救援任務，救回一名女山友。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心命令，執行苗栗縣泰安鄉翠池山屋山難救援任務，救回一名女山友。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心命令，執行苗栗縣泰安鄉翠池山屋山難救援任務，救回一名女山友。圖／空勤總隊提供

飛機 山友 清泉崗機場

延伸閱讀

女山友雪山翠池山屋骨折受傷 直升機今天吊掛急送醫

影／台61聯結車忽掉輪胎 後方大貨車追撞司機小腿骨折送醫

MLB／波賈茲左腳骨折！ 例行賽恐報銷教士戰力受挫

影／早產兒「小平安」台南急送林口長庚...現場畫面曝 救護車已過苗栗

相關新聞

中壢民宅惡火釀5死疑電線走火！ 媳求救但鐵窗阻逃生5人相擁亡

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，現場全面燃燒，葉姓祖父母逃出，但住三樓的黃姓媳婦、孫子與孫女，及媳婦葉姓友人的子女...

惡火奪命常因鐵窗封死阻逃生 中市都發局長曝「這種宅」無法規範

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨火警，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女，因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5人不幸葬生火窟。...

中壢民宅惡火3樓加蓋鐵皮房間起火釀禍！ 葉家媳孫3人與2友人子女全喪命

桃園市中壢區龍安街今天清晨5時許發生民宅火警，住在3樓鐵皮加蓋房間的1名大人、4名小孩受困後不幸均死亡，從二樓逃生的阿嬤哭...

開學前夕中壢惡火奪5命 葉姓兄妹熱愛弦樂不幸命喪火場

桃園市中壢區一棟3層連棟住宅今清晨疑似因電線走火引發大火，住3樓的黃姓媳婦（35歲）、10歲女兒、9歲兒子，和媳婦友人分...

不滿遭插隊！兩男子在車廂大打出手 乘客驚慌逃開

北捷昨天晚間爆發衝突，一名男子疑不滿搭捷運被插隊，出言制止插隊男子，兩人在列車上爆發口角，接著引發激烈衝突，過程全被一旁...

中壢火警5死常因鐵窗影響逃生 消防人員提3思考

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨失火，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女（均9、10歲），因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。