雪隧突傳火燒車車主急逃生 南北向封閉車輛回堵3公里

雪隧今天上午突傳火燒車事故，位於南下23.1公里處，一輛車突然冒白煙，甚至出現火光，坪林行控中心緊急通報消防救援，新北市及宜蘭縣消防局出動消防車到場，南北向均封閉，車輛一度回堵3公里，現已開放雙向通行。

坪林行控中心指出，今天上午9時22分，一輛車疑似沒有保養確實，在國道5號南下23.1公里處，突然冒出陣陣白煙，甚至透過監控畫面可看到火光，車主緊急將車停靠在車道旁下車逃生。行控中心陸續派員救援，消防車大約3分鐘就抵達現場滅火，好在無人受傷。

國道公路警察局第九公路警察大隊指出，消防車9時24分許抵達現場，9時45分許撲滅，事故車輛於9時50分排除，9時53分全線開放通行。車上為66歲許姓駕駛一人，沒有受傷，詳細原因有待調查。

坪林行控中心表示，為了救災，國5南北向車道封閉，現場車輛回堵約3公里，提醒用路人，車輛上路前一定要做好車輛保養，避免故障自燃拋錨，影響交通與自身安全。