快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

雪隧突傳火燒車車主急逃生 南北向封閉車輛回堵3公里

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導

雪隧今天上午突傳火燒車事故，位於南下23.1公里處，一輛車突然冒白煙，甚至出現火光，坪林行控中心緊急通報消防救援，新北市及宜蘭縣消防局出動消防車到場，南北向均封閉，車輛一度回堵3公里，現已開放雙向通行。

坪林行控中心指出，今天上午9時22分，一輛車疑似沒有保養確實，在國道5號南下23.1公里處，突然冒出陣陣白煙，甚至透過監控畫面可看到火光，車主緊急將車停靠在車道旁下車逃生。行控中心陸續派員救援，消防車大約3分鐘就抵達現場滅火，好在無人受傷。

國道公路警察局第九公路警察大隊指出，消防車9時24分許抵達現場，9時45分許撲滅，事故車輛於9時50分排除，9時53分全線開放通行。車上為66歲許姓駕駛一人，沒有受傷，詳細原因有待調查。

坪林行控中心表示，為了救災，國5南北向車道封閉，現場車輛回堵約3公里，提醒用路人，車輛上路前一定要做好車輛保養，避免故障自燃拋錨，影響交通與自身安全。

警方指出，若用路人行駛國道時，遇上火燒車意外，車內所有人員在離開車子後，請至車輛下游等待救援，記得要「面向車道」警戒後方來車，立即撥打110或1968求助，並等待警方或相關單位的協助。

雪隧今天上午突傳火燒車事故，消防員緊急滅火。圖／國九大隊提供
雪隧今天上午突傳火燒車事故，消防員緊急滅火。圖／國九大隊提供
雪隧今天上午突傳火燒車事故，南北向均封閉，車輛一度回堵3公里。圖／翻攝臉書社團宜蘭知識+
雪隧今天上午突傳火燒車事故，南北向均封閉，車輛一度回堵3公里。圖／翻攝臉書社團宜蘭知識+
雪隧今天上午突傳火燒車事故，車輛一度回堵3公里。圖／國九大隊提供
雪隧今天上午突傳火燒車事故，車輛一度回堵3公里。圖／國九大隊提供
雪隧今天上午突傳火燒車事故，南北向均封閉，車輛一度回堵3公里。圖／翻攝臉書社團宜蘭知識+
雪隧今天上午突傳火燒車事故，南北向均封閉，車輛一度回堵3公里。圖／翻攝臉書社團宜蘭知識+

車道 國道 坪林

延伸閱讀

國3南向名間路段大貨車火燒車 高公局成立緊急應變小組

借錢遭拒心情不好…新店男引爆汽油放火燒車釀8傷 法院裁定羈押

國1北上路竹驚傳火燒車 造成回堵1公里

北市忠孝東路火燒車 火勢6分鐘撲滅…駕駛逃出無人傷

相關新聞

中壢民宅惡火釀5死疑電線走火！ 媳求救但鐵窗阻逃生5人相擁亡

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，現場全面燃燒，葉姓祖父母逃出，但住三樓的黃姓媳婦、孫子與孫女，及媳婦葉姓友人的子女...

惡火奪命常因鐵窗封死阻逃生 中市都發局長曝「這種宅」無法規範

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨火警，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女，因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5人不幸葬生火窟。...

中壢民宅惡火3樓加蓋鐵皮房間起火釀禍！ 葉家媳孫3人與2友人子女全喪命

桃園市中壢區龍安街今天清晨5時許發生民宅火警，住在3樓鐵皮加蓋房間的1名大人、4名小孩受困後不幸均死亡，從二樓逃生的阿嬤哭...

開學前夕中壢惡火奪5命 葉姓兄妹熱愛弦樂不幸命喪火場

桃園市中壢區一棟3層連棟住宅今清晨疑似因電線走火引發大火，住3樓的黃姓媳婦（35歲）、10歲女兒、9歲兒子，和媳婦友人分...

不滿遭插隊！兩男子在車廂大打出手 乘客驚慌逃開

北捷昨天晚間爆發衝突，一名男子疑不滿搭捷運被插隊，出言制止插隊男子，兩人在列車上爆發口角，接著引發激烈衝突，過程全被一旁...

中壢火警5死常因鐵窗影響逃生 消防人員提3思考

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨失火，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女（均9、10歲），因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。