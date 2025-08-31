快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

台中6歲童疑看社區普度攀窗墜樓亡 檢今相驗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名6歲男童昨天下午墜落北屯區社區中庭植栽區，經送醫後宣告不治，據查，當時男童與父親在家，父親在客廳看電視，男童則在房間內，因當時社區正在進行中元普度活動，男童疑因好奇，攀爬房間窗戶後墜落，檢方今天將相驗釐清死因。

台中市消防局在昨天下午2時許獲報，北屯區敦富二街一棟社區大樓有墜落意外，現場是一名6歲男童墜落中庭植栽區，男童經送醫急救後，仍宣告不治。

經查，男童與父母住在該社區10樓，當時男童母親外出工作，男童父親與男童在家，案發時男童父親在客廳看電視，男童則在房間內，當時大樓社區正在進行中元普度活動，男童疑因好奇，攀爬房間窗戶觀看，不慎墜落。

第五警分局已報請檢察官相驗，今天將釐清男童死因，也將查明此案有無涉及過失與違反兒少法的情事。

警方提醒，若家中有12歲以下兒童，依照公寓大廈管理條例規定，住在公寓大廈民眾，若家中有12歲以下兒童或65歲以上老人，可在外牆開口部或陽台，設置不妨礙逃生、不突出外牆面之防墜設施，不過因部分社區因社區外觀，會有統一規定，設置隱形鐵窗前，可先向管委會確認，申請施工。

台中市北屯區一棟社區大樓，昨天傳出男童墜落意外，檢警今相驗釐清死因。圖／讀者提供
台中市北屯區一棟社區大樓，昨天傳出男童墜落意外，檢警今相驗釐清死因。圖／讀者提供

相關新聞

中壢民宅惡火釀5死疑電線走火！ 媳求救但鐵窗阻逃生5人相擁亡

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，現場全面燃燒，葉姓祖父母逃出，但住三樓的黃姓媳婦、孫子與孫女，及媳婦葉姓友人的子女...

惡火奪命常因鐵窗封死阻逃生 中市都發局長曝「這種宅」無法規範

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨火警，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女，因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5人不幸葬生火窟。...

中壢民宅惡火3樓加蓋鐵皮房間起火釀禍！ 葉家媳孫3人與2友人子女全喪命

桃園市中壢區龍安街今天清晨5時許發生民宅火警，住在3樓鐵皮加蓋房間的1名大人、4名小孩受困後不幸均死亡，從二樓逃生的阿嬤哭...

開學前夕中壢惡火奪5命 葉姓兄妹熱愛弦樂不幸命喪火場

桃園市中壢區一棟3層連棟住宅今清晨疑似因電線走火引發大火，住3樓的黃姓媳婦（35歲）、10歲女兒、9歲兒子，和媳婦友人分...

不滿遭插隊！兩男子在車廂大打出手 乘客驚慌逃開

北捷昨天晚間爆發衝突，一名男子疑不滿搭捷運被插隊，出言制止插隊男子，兩人在列車上爆發口角，接著引發激烈衝突，過程全被一旁...

中壢火警5死常因鐵窗影響逃生 消防人員提3思考

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨失火，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女（均9、10歲），因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5...

