中壢民宅惡火釀5死疑電線走火！ 媳求救但鐵窗阻逃生5人相擁亡

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，現場全面燃燒，葉姓祖父母逃出，但住三樓的黃姓媳婦、孫子與孫女，及媳婦葉姓友人的子女，因三樓前後鐵窗受困全葬生火窟。初步研判起火點在三樓唯一房間旁，疑似電線走火引起，詳細原因待調查。

經了解，三樓連棟加蓋鐵皮屋，內部為開放式空間，起火點初步研判在媳婦房間旁，疑似電線走火引起，5人睡覺的房間疑似皆為木板作隔間，加上前後都有鐵窗封死，火從中間延燒過去導致逃生空間和避難空間都被堵死。

據悉，由於3樓裝有鐵窗逃生不易，火警發生黃女有發現房間起火，打電話向2樓公婆求救，公公馬上攜帶滅火器，要衝到3樓滅火，試圖救人，但3樓火勢全面燃燒，自己緊急撤退外逃，現場媳婦1大4小發現無法逃生，5人緊緊相擁葬身現場，現場死狀淒慘。