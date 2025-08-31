快訊

中壢民宅惡火釀5死疑電線走火！ 媳求救但鐵窗阻逃生5人相擁亡

聯合報／ 記者曾增勳周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，現場全面燃燒，葉姓祖父母逃出，但住三樓的黃姓媳婦、孫子與孫女，及媳婦葉姓友人的子女，因三樓前後鐵窗受困全葬生火窟。初步研判起火點在三樓唯一房間旁，疑似電線走火引起，詳細原因待調查。

經了解，三樓連棟加蓋鐵皮屋，內部為開放式空間，起火點初步研判在媳婦房間旁，疑似電線走火引起，5人睡覺的房間疑似皆為木板作隔間，加上前後都有鐵窗封死，火從中間延燒過去導致逃生空間和避難空間都被堵死。

據悉，由於3樓裝有鐵窗逃生不易，火警發生黃女有發現房間起火，打電話向2樓公婆求救，公公馬上攜帶滅火器，要衝到3樓滅火，試圖救人，但3樓火勢全面燃燒，自己緊急撤退外逃，現場媳婦1大4小發現無法逃生，5人緊緊相擁葬身現場，現場死狀淒慘。

而該戶之前曾和消防局申請住警器並配發過一顆，但因原則上皆為民眾自行安裝，申請後是否如實安裝及裝對並在火場中發生作動，仍需調查。事發後桃園地檢署由主任檢察官李家豪帶同檢察官蔡瀅羽前往，詳細起火經過須待火調科鑑定釐清。

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，造成5人死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，造成5人死亡。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，造成5人死亡。記者曾增勳／攝影
房間 媳婦 鐵窗

中壢民宅惡火釀5死疑電線走火！ 媳求救但鐵窗阻逃生5人相擁亡

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，現場全面燃燒，葉姓祖父母逃出，但住三樓的黃姓媳婦、孫子與孫女，及媳婦葉姓友人的子女...

惡火奪命常因鐵窗封死阻逃生 中市都發局長曝「這種宅」無法規範

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨火警，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女，因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5人不幸葬生火窟。...

中壢民宅惡火3樓加蓋鐵皮房間起火釀禍！ 葉家媳孫3人與2友人子女全喪命

桃園市中壢區龍安街今天清晨5時許發生民宅火警，住在3樓鐵皮加蓋房間的1名大人、4名小孩受困後不幸均死亡，從二樓逃生的阿嬤哭...

開學前夕中壢惡火奪5命 葉姓兄妹熱愛弦樂不幸命喪火場

桃園市中壢區一棟3層連棟住宅今清晨疑似因電線走火引發大火，住3樓的黃姓媳婦（35歲）、10歲女兒、9歲兒子，和媳婦友人分...

不滿遭插隊！兩男子在車廂大打出手 乘客驚慌逃開

北捷昨天晚間爆發衝突，一名男子疑不滿搭捷運被插隊，出言制止插隊男子，兩人在列車上爆發口角，接著引發激烈衝突，過程全被一旁...

中壢火警5死常因鐵窗影響逃生 消防人員提3思考

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨失火，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女（均9、10歲），因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5...

