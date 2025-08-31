一輛小客車疑似因駕駛癲癇突發，偏離車道撞上路樹翻覆。圖：讀者提供

中壢區中華路一段昨(30)日晚間發生一起交通事故，一輛小客車疑似因駕駛癲癇突發，偏離車道撞上路樹翻覆。車上三名乘客，包括40歲楊姓駕駛、40歲鄧姓妻子及4歲女兒，均受多處擦挫傷，送醫後無生命危險，事故原因仍待進一步調查。

中壢交通中隊獲報後立即派員到場處理，並協助傷者送醫。圖：讀者提供

中壢分局表示，中壢交通中隊獲報後立即派員到場處理，並協助傷者送醫。經檢測，楊男酒測值為0，初步判定事故疑因癲癇發作引起偏移車道而導致翻覆。警方提醒，駕駛人如有癲癇病史，應將駕駛執照繳回公路監理機關，未再發作2年以上並檢具醫師證明者，方可申請領回駕照。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人應隨時注意自身健康狀況，必要時隨身攜帶藥物及病歷資料，以利緊急應變。此外，警方再次提醒民眾務必繫妥安全帶，兒童乘車應使用安全座椅，共同維護用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：駕駛疑癲癇突發撞樹翻車 中壢一家三口受傷送醫