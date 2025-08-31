惡火奪命常因鐵窗封死阻逃生 中市都發局長曝「這種宅」無法規範
桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨火警，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女，因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5人不幸葬生火窟。台中市太平珍將牛肉麵上月底也因鐵窗與帆布廣告阻礙逃生路，造成2死。中市都發局長李正偉表示，私人透天住宅「非公眾使用」，鐵窗加裝並無法規規範，只能私人裝設時，自我注意安全設施。
台中太平「珍將牛肉麵」7月31日清晨火警，58歲謝姓老闆祖孫三代五口受困二樓靠窗房間，疑因窗戶遭鐵窗封死，加上外覆廣告帆布阻礙逃生，消防員火速趕到仍搶救不及，釀2死3命危悲劇。
桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨失火，由於三樓前後均裝有鐵窗，三樓房間內黃姓媳婦及9、10歲孫女及媳婦與9、10歲姪與姪女共5人不幸燒死屋內。
都發局長李正偉表示，鐵窗和室內裝修若是私人透天住宅，非公眾使用，無法特別要求，只能私人裝設時，自我注意安全設施。
李正偉說，若為公眾使用大樓或一定規模以上的公眾使用空間，如餐廳或公寓大廈，則會要求定期公安申報，或有公寓大廈規約管制。另廣告物部份，若不屬雜項工作物範圍，不須特別申請。
