與友相約錢櫃續攤 新北男包廂內突倒地送醫命危
44歲賴姓男子昨晚與朋友聚餐後，晚間9時許相約至板橋錢櫃續攤。進入包廂後賴男表示自己不舒服，獨自坐在椅子上休息，不料沒多久竟突然倒地。救護人員獲報到場發現賴男已無呼吸心跳，緊急送醫後目前仍命危急救中，事發原因仍待警方調查。
板橋警方昨天晚間近11時接獲新北市消防局轉報，板橋區錢櫃有民眾失去呼吸心跳。警方到場經查44歲賴男與8名友人昨晚相約聚餐結束後，晚間9時許又到錢櫃續攤。但剛到錢櫃包廂時賴男就表示自己不舒服，在旁坐在椅子上休息，不料不久後就跌倒在地。
救護人員發現賴男已無呼吸心跳，緊急將他送至板橋亞東醫院急救，所幸送醫後已恢復生命跡象，目前仍在醫院急救中。賴男病因及事發原因目前正由警方調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言