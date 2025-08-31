與友相約錢櫃續攤 新北男包廂內突倒地送醫命危

44歲賴姓男子昨晚與朋友聚餐後，晚間9時許相約至板橋錢櫃續攤。進入包廂後賴男表示自己不舒服，獨自坐在椅子上休息，不料沒多久竟突然倒地。救護人員獲報到場發現賴男已無呼吸心跳，緊急送醫後目前仍命危急救中，事發原因仍待警方調查。

板橋警方昨天晚間近11時接獲新北市消防局轉報，板橋區錢櫃有民眾失去呼吸心跳。警方到場經查44歲賴男與8名友人昨晚相約聚餐結束後，晚間9時許又到錢櫃續攤。但剛到錢櫃包廂時賴男就表示自己不舒服，在旁坐在椅子上休息，不料不久後就跌倒在地。