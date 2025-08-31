聽新聞
中壢民宅惡火3樓加蓋鐵皮房間起火釀禍！ 葉家媳孫3人與姪2人全喪命
桃園市中壢區龍安街今天清晨5時許發生民宅火警，住在3樓鐵皮加蓋房間的1名大人、4名小孩受困後不幸均死亡，從二樓逃生的阿嬤哭癱：「 都沒有了」。警方查出，4名年幼孩童分別是該戶黃姓媳婦的子女與姪子女，現場已拉起封鎖線，進一步調查釐清事發原因。
消防局今天清晨5時31分獲報，9分鐘後抵達龍安街起火民宅現場，民宅3樓起處全面燃燒，火勢猛烈。消防人員拉水線搶救，火勢在6時08分獲得控制，並於6時17分完全撲滅，住家3樓臥室內起火，燃燒面積共25平方公尺。
據了解，龍安街這處透天民宅火災，由於火勢猛烈，加上3樓有鐵窗阻擋逃生，屋內有5人受困，無法及時逃出。消防人員在火勢撲滅後，在3樓唯一房間內發現5人都已經明顯死亡，分別是35歲的黃姓女子、葉姓10歲與9歲男童及葉姓10歲與9歲女童。
警方調查，起火點就三樓房內，當時五人正熟睡被濃煙與火勢燻醒，已無處逃生。透天厝屋主是葉姓公公，媳婦的老公在大陸工作，5死者關係已釐清，除了黃姓媳婦、葉家2名孫女，據了解，另一對同為葉姓的10歲與9歲幼童是黃姓媳婦的姪子與姪女。
葉家二樓住著屋主與妻子，兩老順利逃生，但見火勢太大，葉妻企盼孩子與媳婦能脫困之際，被告知大人與小孩五都罹難，全身癱軟大喊「都沒了」。
據了解，起火民宅3樓處只有1間房，由於起火時裝潢隔間是木板材質，火勢一發不可收拾，濃煙密布加上鐵窗影響動線，造成五人逃生不及，大人與小孩陳屍位置都在房間裡，現場正由火調科進一步調查起火原因。
