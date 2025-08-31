聽新聞
中壢火警5死常因鐵窗影響逃生 消防人員提3思考
桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今晨失火，住三樓的黃姓媳婦及孫女、友人子女（均9、10歲），因為三樓前後鐵窗受困逃生不及，5人不幸葬生火窟。此情形和日前台中市太平珍將牛肉麵因鐵窗與帆布廣告阻礙逃生路，造成阿公與孫女不幸身亡類似。消防人員今天表示，民眾在居住環境上，可能有防竊、防盗意識，但卻少了防災思考，以致真正遇上時難以應變。
消防人員提醒要預防火災，民眾可以做好3件事，一是在家裡裝上「住宅用警報器」在有火警發生時，能及早發現，第二是要預留逃生動線，且動線上不可堆放雜物，以免影響逃生或助燃，第三則是鐵窗應裝活動式可開啟，或是新型的「隱型鐵窗」方便消防人員救災時，可以從外剪斷，以利救災和逃生。
消防人員說，尤其是舊式公寓加裝固定式鐵窗的情形較多。
