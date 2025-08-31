快訊

中壢凌晨惡火奪5命 張善政痛心：請社會局提供必要救助

聯合報／ 記者朱冠諭曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區龍安街今清晨5點31分發生重大住宅火災，屋內有5人受困3樓，火勢撲滅後，臥室內5人都已經明顯死亡。桃市府新聞處長羅楚東表示，市長張善政一早已接獲通報，相當憂心受困民眾安危，很遺憾最終仍傳出不幸消息。

羅楚東表示，張善政除了請消防局儘速釐清起火原因，也要求社會局提供必要救助；另因開學在即，教育局也將協助校方，對於4名不幸罹難孩子就讀的班級進行輔導，陪伴師生與家人度過困難的時刻。

據了解，受困5人分別為黃姓媳婦及9、10歲孫女，和媳婦友人的9、10歲子女，屋主2個孫子就讀普仁國小，朋友的2個小孩就讀龍岡國小。

這起火警發生在今天清晨5時31分，消防出動27車、59人前往救援；現場為3層樓RC建築物，到場時已竄出火舌。3樓有5人受困，火勢於約50分鐘內撲滅，但受困5人發現時已OHCA，救出後不治。

桃園市中壢區龍安街今清晨5點31分發生重大住宅火災，屋內有5名民眾受困3樓，火勢撲滅後，臥室內5人都已經明顯死亡。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區龍安街今清晨5點31分發生重大住宅火災，屋內有5名民眾受困3樓，火勢撲滅後，臥室內5人都已經明顯死亡。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區龍安街今清晨5點31分發生重大住宅火災，屋內有5名民眾受困3樓，火勢撲滅後，臥室內5人都已經明顯死亡。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區龍安街今清晨5點31分發生重大住宅火災，屋內有5名民眾受困3樓，火勢撲滅後，臥室內5人都已經明顯死亡。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區龍安街今清晨5點31分發生重大住宅火災，屋內有5名民眾受困3樓，火勢撲滅後，臥室內5人都已經明顯死亡。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區龍安街今清晨5點31分發生重大住宅火災，屋內有5名民眾受困3樓，火勢撲滅後，臥室內5人都已經明顯死亡。記者曾增勳／攝影

