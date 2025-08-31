中市兩機車對撞1死2傷 警方查肇事原因

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區鐵路街185號前昨天晚上發生兩輛機車碰撞事故，造成兩車均跌倒，其中其中一輛機車的謝姓騎士送醫後不治，另兩人則受輕傷。初步了解雙方都未飲酒，事故原因調查中。

警方說，謝姓男子（45歲）昨晚9時29分騎機車沿鐵路街往六順路方向行駛，與林姓婦人（49歲）騎乘的機車迎面對撞，林婦後座還載有女兒（16歲）。撞擊後，林婦的機車倒在路中，謝的機車則掉落在一旁稻田中，事故後3人均送醫救治。

警方說，謝姓男子送醫後因頭部受重創，急救後不治，林姓婦人和女兒則受輕徵擦挫傷，詳細肇事原因及責任歸屬仍待調查。

警方呼籲，用路人駕駛車輛應隨時注意車前路況，並保持良好精神狀態行車，以確保自己與他人生命財產安全。

林姓婦人的機車倒在路中。圖／民眾提供
謝姓男子的機車掉落在一旁稻田中。圖／民眾提供
