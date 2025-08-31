「山老鼠」網路找買家兜售珍貴林木 桃警跨縣市拘9嫌

桃市桃園警分局今年3月間接獲檢舉，發現有山老鼠透過網路找買家販售珍木，驚見復興區的檜木、肖楠等遭盜伐售往外縣市，埋伏3個月終逮獲以鄧姓主嫌為首共9嫌，查扣大批國有林木與贓證物，全案依違反森林法及組織犯罪防制條例移送桃園地檢署偵辦。

桃園分局據報，隨即聯手大溪分局、刑警大隊偵八隊、台中市警局第二分局、保三總隊第一大隊及林務局新竹分署，組成專案小組，報請桃園地檢署金股檢察官指揮偵辦。經長期蒐證，專案小組發現該盜木集團（俗稱「山老鼠」）自今年3月至6月間，多次在桃園市復興區台七線（四稜溫泉一帶）盜伐國有林木，再將這些珍貴木材運往台中市、新竹縣等地販售。