「山老鼠」網路找買家兜售珍貴林木 桃警跨縣市拘9嫌

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市桃園警分局今年3月間接獲檢舉，發現有山老鼠透過網路找買家販售珍木，驚見復興區的檜木、肖楠等遭盜伐售往外縣市，埋伏3個月終逮獲以鄧姓主嫌為首共9嫌，查扣大批國有林木與贓證物，全案依違反森林法及組織犯罪防制條例移送桃園地檢署偵辦。

桃園分局據報，隨即聯手大溪分局、刑警大隊偵八隊、台中市警局第二分局、保三總隊第一大隊及林務局新竹分署，組成專案小組，報請桃園地檢署金股檢察官指揮偵辦。經長期蒐證，專案小組發現該盜木集團（俗稱「山老鼠」）自今年3月至6月間，多次在桃園市復興區台七線（四稜溫泉一帶）盜伐國有林木，再將這些珍貴木材運往台中市、新竹縣等地販售。

專案小組見時機成熟，向桃園地檢署聲請核發拘票8張及搜索票11張，並於桃園市復興、大溪、八德、新竹縣竹東鎮及台中市大里區等地同步展開收網行動，成功查獲以鄧姓男子為首的9人盜木集團，並查扣遭盜伐之林木及相關贓證物，依違反森林法等罪送辦，並建請聲押主嫌，將持續追查買家，力求徹底溯源、打擊不法。

桃園警方為查緝山老鼠，當場在山道上攔查。照／警方提供
桃園警方為查緝山老鼠，當場在山道上攔查。照／警方提供
桃園警方查緝山老鼠集團，兵分多路終於逮獲以鄧姓男子為首共９嫌，查扣大批珍貴林木。照／警方提供
桃園警方查緝山老鼠集團，兵分多路終於逮獲以鄧姓男子為首共９嫌，查扣大批珍貴林木。照／警方提供
桃園警方查緝山老鼠集團，兵分多路終於逮獲以鄧姓男子為首共９嫌，查扣大批珍貴林木。照／警方提供
桃園警方查緝山老鼠集團，兵分多路終於逮獲以鄧姓男子為首共９嫌，查扣大批珍貴林木。照／警方提供
桃園警方查緝山老鼠集團，兵分多路終於逮獲以鄧姓男子為首共９嫌，查扣大批珍貴林木。照／警方提供
桃園警方查緝山老鼠集團，兵分多路終於逮獲以鄧姓男子為首共９嫌，查扣大批珍貴林木。照／警方提供

新竹 山老鼠 桃園地檢署

