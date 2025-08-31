母多筆遺產不分他 提遺囑無效敗訴

新竹彭家因母親遺產分配對簿公堂。長子、孫女不滿母親生前立下代筆遺囑，將全部遺產指定由其餘四名子女繼承，主張母親晚年失智、意識不清，提確認遺囑無效之訴。新竹地院認為遺囑符合法定要件，判二人敗訴；不過二人仍可依法請求特留分。

彭母育有五男一女，其中么兒較她早逝。判決書指出，彭母二○一九年過世，留有多筆土地、不動產及農會存款等。長子與代么兒繼承的孫女指控母親不識字，僅會客家話，立遺囑時身患多種疾病、常意識不清，且代筆律師不懂客家話、見證人未全程在場，遺囑內容還有財產標示錯誤、未保留他們的特留分，應無效。

另三名兒子與女兒則表示，遺囑是母親主動交代，由律師邀來通曉客家話的見證人翻譯，並逐項確認財產分配內容，彭母精神狀況穩定且表達清楚。

律師與見證人出庭作證，證稱彭母明確表示因長子不孝，不願分財產給他，遺產由其餘子女繼承。律師也證實遺囑是在彭母口述、翻譯確認後製作完成，並依附表財產逐項宣讀、講解，彭母同意後簽蓋手印與印章，形式要件完備。

法官調查，彭母雖年邁多病，但並未受監護或輔助宣告，長子和孫女也未能提出病歷或其他證據，證明彭母喪失立遺囑能力。證人亦證稱她當天意識清楚，能清楚回答遺產分配方式，遺囑過程合於民法代筆遺囑規定。

特留分部分，法官指出，依民法規定，直系血親卑親屬特留分為應繼分的二分之一，即便遺囑分配超過範圍，也不會使遺囑直接失效，繼承人僅能另行使扣減權向受遺贈人追討。至於部分財產標示與死亡時遺產不符，竹院認為不影響遺囑整體效力，判長子與孫女敗訴。