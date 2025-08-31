聽新聞
男子大鬧醫院 女友陳屍家中

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄報導

高雄市張姓男子昨天清晨恍惚地跑到義大醫院大鬧，遭扭送警局，家屬接獲警方通知，卻聯繫不上與張同居的郭姓女子，上門找人才發現郭女陳屍家中。檢警相驗遺體，未發現明顯外傷，預計動用電腦斷層並解剖以確認死因。張因精神狀態不穩遭強制送醫，事發原因待釐清。

張（四十三歲）與郭女（五十四歲）在大社區同居，未結婚。張昨晨五點多到離家五公里外的燕巢區義大醫院大鬧，不僅拿磚頭砸破醫院大門玻璃，還試圖進入院內，遭保全攔下扭打，張隨後被保全壓制，並被趕來的員警帶離。

張被扭送警局後，警方聯繫他胞姊來處理，胞姊嘗試聯繫郭女，但多通電話都無人接聽。胞姊上午八點多上門找人，竟發現郭女陳屍臥室床上。

因不排除有他殺可能，警方獲報後封鎖現場採證，郭女躺在床上、身蓋棉被，除了衣物上有數滴血跡，並無明顯外傷，可能死亡至少二到三天。

檢察官初驗遺體，郭女眼窩浮腫、瘀血，出現「熊貓眼」，不排除生前有撞擊致內傷出血，但因無其他明顯外傷，死因仍須待解剖及動用電腦斷層掃描才能確認，檢方暫排定本周複驗。

據了解，張和郭女都是工人，在工地工作相識，雖相差十一歲，但仍談起姐弟戀，同居數年。鄰居指兩人看起來感情不錯，張過去也無家暴紀錄。

警方雖嘗試了解情況，但張案發後被強制就醫，且情緒不穩、語無倫次，難以製作筆錄，張是否在郭女死後伴屍，或與郭女死因有關，仍待後續調查。

