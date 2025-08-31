桃機旁廢棄物火警 燒出飛安隱憂

桃園機場第三航廈工程旁一處空地昨天中午突然起火，廢棄物全面燃燒，險影響班機起降，所幸及時撲滅。 圖／桃園市消防局提供 鄰近桃園國際機場第三航廈工程旁空地，昨中午突然竄出火花，隨即冒出大量濃煙，等到民眾發現時，現場擺放的廢棄物已經全面燃燒，火勢與濃煙在強勁風勢助長下直竄天際，差點影響國際航班起降，所幸桃園市消防局與機場消防隊在43分鐘內撲滅，起火原因待釐清。

119勤指中心昨中午12時11分據報，大園交流道附近的韓商四號料區空地傳出火警。民眾指出，巷內空地有廢棄物在燃燒，消防局立刻派出大園分隊5輛消防車共14名救難人員前往，經確認起火是廢棄物，無人在場，灌救後火勢在12時50分獲控制，並於4分鐘後完全撲滅。

大園分隊長吳興黌說，空地廢棄物起火原因待釐清，提醒空地堆置廢棄物易引發火災，應加強管理並避免隨意丟棄，以維護公共安全。

桃園市消防局表示，起火區域鄰近第三航廈工程區，燃燒物為雜草與廢棄木棧板，該地點為機場的土地，與韓商三星公司有合約關係，目前的管理權與使用權為三星，三星則用來堆放材料。

桃機公司表示，火勢迅速撲滅，未影響機場營運，也要求施工廠商加強場區巡檢與除草作業，並檢討防火措施，確保營運及施工安全。

國際民航組織對機場周邊的土地利用訂有嚴格的管制規範，特別針對可能產生火災風險的活動。不過，專家認為這次三星的儲料區起火，燒出機場周邊飛航安全隱憂，凸顯桃機安全管理的漏洞，應設法補破網。

交大土木系副教授單信諭指出，火災發生在三期航廈建築工區的空地，這類建築中的工地不受消防法規規範，但施工廠商的施工計畫理應涵蓋相關防災作為，包含緊急應變措施等，由專責管理的廠商負責監督、落實；好比在擺放有價的設施地點會加強滅火措施，但擺放的若是無價值的廢料，就容易輕忽，最終還是防災落實與否的問題。