種電也種下風險 彰化縣3年發生8件太陽光電系統火災原因曝光
太陽光電系統是台灣再生能源發展的重點項目，種電風氣格外興盛，但彰化縣消防局指出，太陽光電系統若安裝與維護不當，可能埋下火災風險，彰化縣自2022年至今年8月共發生8件太陽光電火災，建議民眾裝置時，要慎選合格安裝業者及產品，並定期檢查與維護。
消防局指出，根據內政部建築研究所的研究，屋頂型光電火災比例高於一般地面型光電廠，光電系統的火災原因可大致分為光電模組本身起火以及相關電力設備（控制箱、電線等）起火兩大類。
另據統計，彰化縣自111年至114年8月，共發生8件太陽光電火災，主要原因包括太陽光電模組短路或電氣箱體機件過熱及接觸不良等。為降低相關風險，消防局特別提醒太陽光電系統設置者，務必落實以下4項防範重點：
一、慎選合格安裝業者：可透過經濟部能源署網站查詢再生能源售電業基本資料，建議委託合格設置廠商，確保施工品質與安全。
二、選用合格模組產品：太陽能板應具備IEC性能與安全標準驗證，安裝前可參考經濟部能源署「太陽光電模組產品登錄」網站(https://www.tcpv.org.tw/Product/)，選擇具認證之模組進行系統評估與設置。
三、定期檢查與維護：建議定期檢視太陽光電系統場所環境及設備狀況，包括汙漬、落葉、鳥糞、破片、熱斑、遮蔭、鼠咬等問題，並清潔太陽能板、檢查電線接頭，必要時委請專業技術人員全面檢測。
四、預留搶救及逃生空間：建議在太陽光電系統周邊預留足夠的搶救空間，並清楚標示逆變器、直流開關等重要設備位置，協助消防人員迅速辨識與處置。
不幸發生太陽光電火災，彰化縣消防局呼籲民眾應保持冷靜，並依以下指引安全應對：
一、立即通報：撥打119及聯絡維運廠商，清楚告知起火地點及狀況。
二、避免觸電：白天或有火光時，太陽光電系統仍可能持續發電，因此應遠離太陽光電模組、電源線及建築物導電性構造，避免觸電危險。
三、提供資訊：主動提供系統斷電位置、設備配置圖及聯絡方式，協助消防人員現場判斷與搶救部署。
