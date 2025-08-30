聽新聞
影／扯！三重小黃撞倒6輛機車肇逃 74歲老司機「無照駕駛已16年」
新北市三重區今天中午有1輛計程車原本停在集美街旁，駛離時撞倒前方6輛停放路邊的機車卻直接肇事逃逸，警方下午找到這輛計程車，發現司機已高齡74歲，且無照駕駛竟然已16年，自稱一時恍神沒注意撞到機車。
警方獲報有1輛計程車撞倒路旁機車卻未停車查看直接肇逃，員警趕抵看見機車撞成一團，成堆停在三重區集美街、新興路口，陸續通知車主到案。調閱監視器則發現中午12時53分，計程車原本停靠在路旁6個機車停車格後方黃線上。
接著另1輛轎車打算停到計程車後面，但疑似空間不夠大，計程車司機便下車看了一下又上車，倒退挪了一點點距離，原本以為他要向左駛離，但卻往前直直衝撞整排機車且逃離現場，行跡非常詭異。
員警下午4時43分循線在三重區環河南路與重安街口找到肇事計程車，發現莊姓司機已經高齡74歲，且2009年便因為酒駕被註銷駕照，等於無照駕駛已經16年，事後他只是淡淡地說，一時恍神讓車輛暴衝，沒注意撞到機車。
警方表示，莊姓老翁無照駕駛依道路交通管理處罰條例第21條1項舉發，可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，同時為調查案情已查扣該輛計程車。肇事逃逸另依道交條例第62條1項告發，除可處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
