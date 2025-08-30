快訊

黃國昌走讀「伸手勒員警脖子」？畫面曝光 當事人也發聲了

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

5分鐘內連撞兩機車波及一轎車釀3傷 肇逃男被判應執徒刑9月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣李姓男子去年9月駕車，在5分鐘內先後碰撞兩輛機車，造成3人受傷，李男肇逃。彰化地方法院審結，依犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，兩罪，判處李男應執行有期徒刑9月。可上訴。

李男今年被提起公訴，起訴書指出，李男去年9月間某晚上駕車行經二林鎮一處街路的交岔路口，碰撞騎機車載女兒的陳姓婦人，陳婦與女兒摔倒，兩人均受傷，李男未停留現場協助送醫救治或為適當的保護處置，也沒等警方到場處理，反另萌生肇事逃逸犯意，駕車離開現場。

4分鐘後，李男駕車行經二林鎮某街巷道的交岔路口，撞擊停等紅燈的前方機車，造成蘇姓女騎士往前撞擊林姓男子的轎車，蘇女摔倒致頭腦外傷腦震盪、胸部和背部等多處挫擦傷，未料李男又駕車離開現場。員警據報到場處理交通事故，循線找到李男。

彰化地院審酌，李男兩次車禍相隔不到5分鐘，均未停留現場做必要的救護或報警處理，即駕車逃離現場，所為實屬不該，兼衡李男先前有兩次公共危險案件經判處罪刑確定，惟念及李男坦承犯行，並與被害人各成立調解且賠償完畢，犯後態度堪稱良好，暨李男自述智識程度、需扶養父母之生活狀況等一切情狀，兩罪各處徒刑6月，應執行徒刑9月，得易科罰金。

彰化地方法院判處兩次肇逃的李姓男子應執行徒刑9月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處兩次肇逃的李姓男子應執行徒刑9月。記者簡慧珍／攝影

車禍 肇逃 交通事故

延伸閱讀

影／新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆 人壓車下...釀1死2傷

疑機械故障釀禍！豪華品牌轎車卡地下停車場入口、駕駛驚險脫困

影／單親父讓男嬰坐副駕撞違停車翻車 通緝身分曝兒被帶走他情緒暴走

揪人砸車卻搞錯釀3車主受害 彰化地院判4男徒期2月至8月

相關新聞

台中北屯6歲男童墜10樓…當場失去呼吸心跳 緊急送醫搶救仍不治

台中市北屯區敦富二街上一處社區今下午2點多，驚傳有1名6歲男童自屋內墜落，警消獲報趕赴現場時發現他已失去呼吸心跳，已緊急送往慈濟醫院搶救，仍宣告不治。

高雄男失控鬧醫院…同居女竟陳屍家中多日 疑生前被打到變熊貓眼

高雄市大社區郭姓女子因張姓男友大鬧醫院後被親友找上門，才被發現她早已陳屍家中至少2到3天，不僅遺體在炎熱的夏天早已腫脹發...

影／物流聯結車違規駛入越堤道夾斷機車後輪 騎士右腳遭撞斷

新北市新莊區昨晚有1輛新竹物流的曳引貨櫃車，違規駛入禁止35噸以上聯結車進入的二重疏洪道9號越堤道，把1輛機車夾在水泥護...

高雄驚傳離奇命案！男大鬧醫院「抓狂打保全、砸玻璃」 女友卻慘死家中

高雄市大社區今天上午驚傳有女子死在住處，原因是女子的男友上午剛大鬧醫院與保全扭打遭逮捕，親友到家中找女子出面處理，才發現...

影／桃機三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

鄰近桃園國際機場第三航廈工程旁一處空地，今天中午突然竄出火花，隨即冒出大量濃煙，等到民眾發現時，現場擺放廢棄物已經全面燃...

不到5分鐘連撞兩機車波及一轎車 肇逃男被判應執徒刑9月

彰化縣李姓男子去年9月駕車，在5分鐘內先後碰撞兩輛機車，造成3人受傷，李男肇逃。彰化地方法院審結，依犯駕駛動力交通工具發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。