5分鐘內連撞兩機車波及一轎車釀3傷 肇逃男被判應執徒刑9月

彰化縣李姓男子去年9月駕車，在5分鐘內先後碰撞兩輛機車，造成3人受傷，李男肇逃。彰化地方法院審結，依犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，兩罪，判處李男應執行有期徒刑9月。可上訴。

李男今年被提起公訴，起訴書指出，李男去年9月間某晚上駕車行經二林鎮一處街路的交岔路口，碰撞騎機車載女兒的陳姓婦人，陳婦與女兒摔倒，兩人均受傷，李男未停留現場協助送醫救治或為適當的保護處置，也沒等警方到場處理，反另萌生肇事逃逸犯意，駕車離開現場。

4分鐘後，李男駕車行經二林鎮某街巷道的交岔路口，撞擊停等紅燈的前方機車，造成蘇姓女騎士往前撞擊林姓男子的轎車，蘇女摔倒致頭腦外傷腦震盪、胸部和背部等多處挫擦傷，未料李男又駕車離開現場。員警據報到場處理交通事故，循線找到李男。