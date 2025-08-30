聽新聞
0:00 / 0:00
5分鐘內連撞兩機車波及一轎車釀3傷 肇逃男被判應執徒刑9月
彰化縣李姓男子去年9月駕車，在5分鐘內先後碰撞兩輛機車，造成3人受傷，李男肇逃。彰化地方法院審結，依犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，兩罪，判處李男應執行有期徒刑9月。可上訴。
李男今年被提起公訴，起訴書指出，李男去年9月間某晚上駕車行經二林鎮一處街路的交岔路口，碰撞騎機車載女兒的陳姓婦人，陳婦與女兒摔倒，兩人均受傷，李男未停留現場協助送醫救治或為適當的保護處置，也沒等警方到場處理，反另萌生肇事逃逸犯意，駕車離開現場。
4分鐘後，李男駕車行經二林鎮某街巷道的交岔路口，撞擊停等紅燈的前方機車，造成蘇姓女騎士往前撞擊林姓男子的轎車，蘇女摔倒致頭腦外傷腦震盪、胸部和背部等多處挫擦傷，未料李男又駕車離開現場。員警據報到場處理交通事故，循線找到李男。
彰化地院審酌，李男兩次車禍相隔不到5分鐘，均未停留現場做必要的救護或報警處理，即駕車逃離現場，所為實屬不該，兼衡李男先前有兩次公共危險案件經判處罪刑確定，惟念及李男坦承犯行，並與被害人各成立調解且賠償完畢，犯後態度堪稱良好，暨李男自述智識程度、需扶養父母之生活狀況等一切情狀，兩罪各處徒刑6月，應執行徒刑9月，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言