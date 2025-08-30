快訊

屏東新園臥龍路段10天2起死亡車禍 相距僅50公尺地方議論

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣新園鄉台17線臥龍路段近日發生2起重大交通事故，造成兩名機車騎士死亡。兩起事故只相差10日，兩地點相距僅50公尺，加上現正值農曆七月，地方議論紛紛。為了減少交通意外，東港警分局將加強宣導並加強違規取締。

19日下午31歲莊姓男子下班返家途中，在臥龍路段因天雨路滑不慎自摔，遭同向大客車後輪輾過頭部，送醫後傷重不治身亡。沒想到29日下午一輛貨車在該路段停等紅燈時，49歲劉姓男子騎機車從後追撞，因撞擊力強大，劉男安全帽噴飛重擊當場死亡。

10天內發生兩起死亡事故，加上事發兩地相距只有50公尺，讓當地人議論紛紛。東港警分局表示，該路段交通意外風險較高，已針對該路段協請相關單位研議各項交通工程改善措施，並加強周邊鄉鎮用路人交通安全宣導。

另外警方將加強路段攔查，針對超速、無照、未戴安全帽等重大違規加強取締，不定時規畫聯合稽查，提高見警率防制交通事故。警方也呼籲，請用路人遵守交通規則、注意行車安全及速度、正確配戴安全帽，維護交通安全。

19日下午莊姓男子在屏東新園鄉臥龍路段因天雨路滑不慎自摔，遭同向大客車後輪輾過頭部，送醫後傷重不治。記者潘奕言／翻攝
19日下午莊姓男子在屏東新園鄉臥龍路段因天雨路滑不慎自摔，遭同向大客車後輪輾過頭部，送醫後傷重不治。記者潘奕言／翻攝
29日下午一輛貨車在屏東新園鄉臥龍路段停等紅燈時，劉姓男子騎機車從後追撞，安全帽噴飛重擊當場死亡。記者潘奕言／翻攝
29日下午一輛貨車在屏東新園鄉臥龍路段停等紅燈時，劉姓男子騎機車從後追撞，安全帽噴飛重擊當場死亡。記者潘奕言／翻攝
東港警分局加強屏東新園鄉臥龍路段違規取締。記者潘奕言／翻攝
東港警分局加強屏東新園鄉臥龍路段違規取締。記者潘奕言／翻攝

相關新聞

影／扯！三重小黃撞倒6輛機車肇逃 74歲老司機「無照駕駛已16年」

新北市三重區今天中午有1輛計程車原本停在集美街旁，駛離時撞倒前方6輛停放路邊的機車卻直接肇事逃逸，警方下午找到這輛計程車...

影／住戶急疏散！基隆社區大樓地下室起火竄濃煙 消防趕赴現場

基隆市樂利二街62巷一處社區大樓地下室3樓，下午發生火警不斷冒出濃煙，消防局出動三個分隊十多輛救護水箱車前往，緊急排煙，...

影／物流聯結車違規駛入越堤道夾斷機車後輪 騎士右腳遭撞斷

新北市新莊區昨晚有1輛新竹物流的曳引貨櫃車，違規駛入禁止35噸以上聯結車進入的二重疏洪道9號越堤道，把1輛機車夾在水泥護...

高雄男失控鬧醫院…同居女竟陳屍家中多日 疑生前被打到變熊貓眼

高雄市大社區郭姓女子因張姓男友大鬧醫院後被親友找上門，才被發現她早已陳屍家中至少2到3天，不僅遺體在炎熱的夏天早已腫脹發...

台中北屯6歲男童墜10樓…當場失去呼吸心跳 緊急送醫搶救仍不治

台中市北屯區敦富二街上一處社區今下午2點多，驚傳有1名6歲男童自屋內墜落，警消獲報趕赴現場時發現他已失去呼吸心跳，已緊急送往慈濟醫院搶救，仍宣告不治。

5分鐘內連撞兩機車波及一轎車釀3傷 肇逃男被判應執徒刑9月

彰化縣李姓男子去年9月駕車，在5分鐘內先後碰撞兩輛機車，造成3人受傷，李男肇逃。彰化地方法院審結，依犯駕駛動力交通工具發...

