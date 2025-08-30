聽新聞
屏東新園臥龍路段10天2起死亡車禍 相距僅50公尺地方議論
屏東縣新園鄉台17線臥龍路段近日發生2起重大交通事故，造成兩名機車騎士死亡。兩起事故只相差10日，兩地點相距僅50公尺，加上現正值農曆七月，地方議論紛紛。為了減少交通意外，東港警分局將加強宣導並加強違規取締。
19日下午31歲莊姓男子下班返家途中，在臥龍路段因天雨路滑不慎自摔，遭同向大客車後輪輾過頭部，送醫後傷重不治身亡。沒想到29日下午一輛貨車在該路段停等紅燈時，49歲劉姓男子騎機車從後追撞，因撞擊力強大，劉男安全帽噴飛重擊當場死亡。
10天內發生兩起死亡事故，加上事發兩地相距只有50公尺，讓當地人議論紛紛。東港警分局表示，該路段交通意外風險較高，已針對該路段協請相關單位研議各項交通工程改善措施，並加強周邊鄉鎮用路人交通安全宣導。
另外警方將加強路段攔查，針對超速、無照、未戴安全帽等重大違規加強取締，不定時規畫聯合稽查，提高見警率防制交通事故。警方也呼籲，請用路人遵守交通規則、注意行車安全及速度、正確配戴安全帽，維護交通安全。
