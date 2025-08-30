高雄男失控鬧醫院…同居女竟陳屍家中多日 疑生前被打到變熊貓眼

快訊

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市大社區郭姓女子因張姓男友大鬧醫院後被親友找上門，才被發現她早已陳屍家中至少2到3天，不僅遺體在炎熱的夏天早已腫脹發黑，還已經飄散出屍臭，檢警下午將遺體送至高雄市立殯儀館相驗，因她眼窩處疑似瘀血，不排除生前有遭到撞擊，將擇日解剖釐清死因。

郭姓女子（54歲）與張姓男子（43歲）同居於大社區自由路的住處，但2人並未結婚登記，張男卻在今天清晨5時許突然跑到離家5公里外的位於燕巢區的義大醫院大鬧，不僅與保全扭打，還拿磚頭砸破醫院大門玻璃，精神情緒十分不穩，遭壓制逮捕後又隨即被強制送醫。

據了解，張男有工作，且過去並無家暴紀錄，但因郭女在家中死亡多時，直到他大鬧醫院才被發現郭女死在家中，檢警不排除有他殺可能，更懷疑他有可能伴屍多日。

郭女遺體今天下午被送至高雄市立殯儀館相驗，郭女的妹妹頭戴鴨舌帽及口罩現身認屍，表情眼神哀傷落寞，但對於為何發生如此悲劇，郭女家屬也不了解。

檢警初步相驗郭女遺體，發現她眼窩浮腫、瘀血，不排除生前有撞擊至內傷，但因無其他明顯外傷，詳細死因仍須待解剖及動用斷層掃描才能確認，檢方暫排定下周複驗。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

死者郭姓女子遺體被送往殯儀館相驗，妹妹悲痛現身認屍。記者石秀華／攝影
死者郭姓女子遺體被送往殯儀館相驗，妹妹悲痛現身認屍。記者石秀華／攝影



