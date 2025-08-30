快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨晚有1輛新竹物流的曳引貨櫃車，違規駛入禁止35噸以上聯結車進入的二重疏洪道9號越堤道，把1輛機車夾在水泥護欄間摩擦拖行，致機車後輪斷裂脫落，騎士右腳骨折送醫，目擊者不禁尖叫大喊「好可怕！」

整個撞擊過程被後方車輛的行車記錄器拍下，時間是晚間8時43分左右，許多汽、機車魚貫進入9號越堤道，36歲林姓司機駕駛貨運曳引聯結車從新莊化成路右轉越堤道，在入口按了1聲猶如輪船般的巨響喇叭警告車頭附近車輛。

但是聯結車沒有減速、45歲楊姓男子騎乘的機車也沒停下避讓，2輛車一起擠進越堤道瓶頸入口，結果機車被夾在聯結車和右側水泥護欄之間摩擦拖行，發出恐怖的撞擊聲，後方立即傳出女生尖叫聲脫口大喊「好可怕！」

結果機車後輪硬生生斷裂脫落，楊姓騎士命大右腳骨折、全身多處擦挫傷，意識清醒被救護車送到衛福部台北醫院手術，暫無生命危險。

警方指出，雙方未飲酒，聯結車林姓司機違規行駛禁行路段，依道路交通管理處罰條例第60條2項3款舉發，可處900元以上1800元以下罰鍰，並記違規點數。若騎士提告將涉犯過失傷害罪嫌。

二重疏洪道9號越堤道入口設有禁止35噸以上聯結車進入的警示標誌。記者林昭彰／翻攝
新竹物流的曳引貨櫃車昨晚違規駛入禁止35噸以上聯結車進入的二重疏洪道9號越堤道，把1輛機車夾在水泥護欄間摩擦拖行，致機車後輪斷裂脫落，騎士右腳骨折送醫，目擊者不禁尖叫大喊「好可怕！」圖／翻攝TikTok
二重疏洪道9號越堤道昨晚發生恐怖車禍，1輛機車被聯結車夾在水泥護欄間摩擦拖行，後輪斷裂脫落、騎士命大意識清醒右腳骨折送醫。記者林昭彰／翻攝
新竹物流的曳引貨櫃車昨晚違規駛入禁止35噸以上聯結車進入的二重疏洪道9號越堤道，把1輛機車夾在水泥護欄間摩擦拖行，致機車後輪斷裂脫落、騎士命大右腳骨折意識清醒躺在路邊等救護車。記者林昭彰／翻攝
肇事聯結車車門下方貼有警示機車的諷刺警語，但司機不僅違規行駛禁行路段，也未留意或禮讓旁邊的機車，釀成車禍害人骨折送醫。記者林昭彰／翻攝
台中北屯6歲男童墜10樓…當場失去呼吸心跳 緊急送醫搶救仍不治

台中市北屯區敦富二街上一處社區今下午2點多，驚傳有1名6歲男童自屋內墜落，警消獲報趕赴現場時發現他已失去呼吸心跳，已緊急送往慈濟醫院搶救，仍宣告不治。

高雄驚傳離奇命案！男大鬧醫院「抓狂打保全、砸玻璃」 女友卻慘死家中

高雄市大社區今天上午驚傳有女子死在住處，原因是女子的男友上午剛大鬧醫院與保全扭打遭逮捕，親友到家中找女子出面處理，才發現...

影／桃機三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

鄰近桃園國際機場第三航廈工程旁一處空地，今天中午突然竄出火花，隨即冒出大量濃煙，等到民眾發現時，現場擺放廢棄物已經全面燃...

影／台61聯結車忽掉輪胎 後方大貨車追撞司機小腿骨折送醫

台61快速道路彰化縣芳苑鄉南下路段今發生車禍，一輛聯結車的左後方輪胎忽掉落，臨停內側車道，後方大貨車煞車不及擦撞，廖姓駕...

高雄老字號製冰廠發生火警 濃煙竄出居民吃驚

高雄市鼓山區老字號的冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出，消防局據報，出動人車搶救，發現廠內疑拆除管線釀禍，延燒近半小時...

影／物流聯結車違規駛入越堤道夾斷機車後輪 騎士右腳遭撞斷

新北市新莊區昨晚有1輛新竹物流的曳引貨櫃車，違規駛入禁止35噸以上聯結車進入的二重疏洪道9號越堤道，把1輛機車夾在水泥護...

