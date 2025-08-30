影／物流聯結車違規駛入越堤道夾斷機車後輪 騎士右腳遭撞斷

新北市新莊區昨晚有1輛新竹物流的曳引貨櫃車，違規駛入禁止35噸以上聯結車進入的二重疏洪道9號越堤道，把1輛機車夾在水泥護欄間摩擦拖行，致機車後輪斷裂脫落，騎士右腳骨折送醫，目擊者不禁尖叫大喊「好可怕！」

整個撞擊過程被後方車輛的行車記錄器拍下，時間是晚間8時43分左右，許多汽、機車魚貫進入9號越堤道，36歲林姓司機駕駛貨運曳引聯結車從新莊化成路右轉越堤道，在入口按了1聲猶如輪船般的巨響喇叭警告車頭附近車輛。

但是聯結車沒有減速、45歲楊姓男子騎乘的機車也沒停下避讓，2輛車一起擠進越堤道瓶頸入口，結果機車被夾在聯結車和右側水泥護欄之間摩擦拖行，發出恐怖的撞擊聲，後方立即傳出女生尖叫聲脫口大喊「好可怕！」

結果機車後輪硬生生斷裂脫落，楊姓騎士命大右腳骨折、全身多處擦挫傷，意識清醒被救護車送到衛福部台北醫院手術，暫無生命危險。