影／柯文哲羈押1年 上百名高雄小草聚集遊行守護阿伯
挺柯小草團體發起「830為柯文哲而走」行動，今天下午高雄場在凹仔底公園集結，小草拿著看板、舉標語旗幟遊行，要讓當局知道他們的心聲。小草說，「要守護柯文哲、守護阿伯」。
小草團體今天在新北、桃園、台中、台南及高雄等地，舉行「為柯文哲而走」行動。高雄場今天下午3時30分集結，中午過後便逐漸有挺柯民眾圍聚凹仔底公園高雄捷運站口。
自稱「小草」的錢姓女子是日間照護中心照服員，平時也常拿著看板獨自站路口力挺柯文哲。她早早抵達凹仔底公園，在捷運站口拿著看板，說希望讓民眾看見「綠色恐怖」。
小草集結上百人，於下午4時喊口號出發，遊行隊伍浩浩蕩蕩沿人行道遊行，到左營蓮池潭。
民眾黨高雄市黨部榮譽主委莊貽量今天率隊遊行，表示在台灣已是第三大黨的黨主席被押到今天，已經屆滿1年，該查的證據應該都已經查結束，可是柯文哲還是被押，令小草和支持者不解。
「我們要求釋放柯文哲，還他清白」莊貽量說，台灣的民主過程當中，各政黨也好、社會也好，都期待司法獨立處理案件，民進黨以前也是希望民主及司法獨立，如今不能再走回頭路，我們希望台灣未來的法治能夠做到公平正義。
