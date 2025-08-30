影／手煞車沒拉？公車滑行衝破圍欄 撞毀路旁30輛YouBike

位於桃園市桃園區大林路與福吉三街路口隸屬於某客運公司的停車場，昨晚發生1輛返廠客運駕駛疑似忘了拉手煞車，客運車向前滑行直到衝破圍欄撞倒一整排YouBike才停住，肇事責任仍由桃園警方調查中。

桃園警分局交通中隊長薛嘉凱說明，這起168路隸屬於統聯公司的客運車，昨晚9時20分返回停車場時，疑似駕駛停車時操作不當，導致車輛不明原因滑行，甚至衝破圍欄撞倒路旁的30輛YouBike才停住。