影／手煞車沒拉？公車滑行衝破圍欄 撞毀路旁30輛YouBike

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

位於桃園市桃園區大林路與福吉三街路口隸屬於某客運公司的停車場，昨晚發生1輛返廠客運駕駛疑似忘了拉手煞車，客運車向前滑行直到衝破圍欄撞倒一整排YouBike才停住，肇事責任仍由桃園警方調查中。

桃園警分局交通中隊長薛嘉凱說明，這起168路隸屬於統聯公司的客運車，昨晚9時20分返回停車場時，疑似駕駛停車時操作不當，導致車輛不明原因滑行，甚至衝破圍欄撞倒路旁的30輛YouBike才停住。

事故發生後，警方迅速趕抵現場進行交通疏導，並對駕駛人進行酒測，結果顯示無酒精反應，肇事原因及責任歸屬警方釐清中，同時呼籲，駕駛人於停車後務必確認手煞車已確實拉起，確保車輛固定不會滑動，以避免類似事故再次發生。

統聯客運公司168路公車昨晚返場時，疑似駕駛未拉手煞車，造成車輛繼續向前滑行，衝破停車場圍牆、撞倒前方30輛YouBike後才停下，肇事責任調查中。照／警方提供
桃園 統聯 YouBike 停車場

