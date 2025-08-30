高雄驚傳離奇命案！男大鬧醫院「抓狂打保全、砸玻璃」 女友卻慘死家中

高雄市大社區今天上午驚傳有女子死在住處，原因是女子的男友上午剛大鬧醫院與保全扭打遭逮捕，親友到家中找女子出面處理，才發現女子早就臉發黑死在床上，身上衣物還沾有血跡，因不排除他殺，警方正封鎖現場採證，要釐清是否可能是姐弟戀為情殺人。

據了解，死亡的女子是54歲的郭姓女子，她與小11歲的男友張姓男子（43歲）同居於大社區自由路上的住處，但今天清晨5時許張男卻突然現身燕巢區的義大醫院，還持磚塊砸破醫院大門玻璃，保全上前攔阻，但張男歇斯底里抓狂還毆打保全，遭保全反手壓制在地。

岡山警方獲報趕抵醫院後立刻將張男帶回派出所，同時通知家屬前來協助處理，張男姊姊獲悉後第一時間想到聯繫郭女，沒想到連打多通手機都無人接聽，上門找人，入內就驚見郭女已經躺在床上，臉發黑早就沒了呼吸。

仁武警方得知郭女慘死家中，立刻上門封鎖現場，但現場並無明顯打鬥痕跡，郭女甚至還躺在床上蓋好棉被一副入睡樣，不過她的衣物卻出現幾滴血跡，且身軀早已發黑腫脹，可能已經至少死亡2到3天，因此警方不排除有他殺可能。

家屬對於郭女與張男的關係低調不談，中午除陪同警方在現場採證外，下午將隨檢警將遺體送至高雄市立殯儀館驗屍，但為何張男會大鬧醫院而郭女死在家中，就連親友也不清楚發生什麼情況。