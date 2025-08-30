影／桃機三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

鄰近桃園國際機場第三航廈工程旁一處空地，今天中午突然竄出火花，隨即冒出大量濃煙，等到民眾發現時，現場擺放廢棄物已經全面燃燒，火勢與濃煙在強勁風勢助長下直竄天際，差點影響國際航班起降，所幸桃園市消防局在43分內撲滅，起火原因待釐清。

119勤指中心今天中午12時11分據報，位於大園交流道附近的韓商四號料區空地傳出火警，民眾指出，巷內空地有廢棄物正在燃燒，消防局立刻派出第三救災救護大隊大園分隊5輛消防車共14名救難人員前往。

消防局說，大園分隊12時20分趕抵現場，經確認現場起火的是廢棄物，並無人在場，立即展開灌救行動，火勢在12時50分獲得控制，並於4分鐘後完全撲滅，展現高效率應變能力。