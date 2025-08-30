快訊

濃煙直竄天際！桃機第三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」教育局回應了

iPhone「正常使用」能撐多久？過來人曝數據：超級猛

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃機三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

鄰近桃園國際機場第三航廈工程旁一處空地，今天中午突然竄出火花，隨即冒出大量濃煙，等到民眾發現時，現場擺放廢棄物已經全面燃燒，火勢與濃煙在強勁風勢助長下直竄天際，差點影響國際航班起降，所幸桃園市消防局在43分內撲滅，起火原因待釐清。

119勤指中心今天中午12時11分據報，位於大園交流道附近的韓商四號料區空地傳出火警，民眾指出，巷內空地有廢棄物正在燃燒，消防局立刻派出第三救災救護大隊大園分隊5輛消防車共14名救難人員前往。

消防局說，大園分隊12時20分趕抵現場，經確認現場起火的是廢棄物，並無人在場，立即展開灌救行動，火勢在12時50分獲得控制，並於4分鐘後完全撲滅，展現高效率應變能力。

大園分隊長吳興黌表示，這處空地擺放的廢棄物起火原因仍待釐清與調查，特別要提醒民眾，空地堆置廢棄物易引發火災，應加強管理並避免隨意丟棄，以維護公共安全。

桃園機場第三航廈工程旁一處空地今天中午突然起火，廢棄物全面燃燒，險影響班機起降，所幸及時撲滅。照／桃園市消防局提供
桃園機場第三航廈工程旁一處空地今天中午突然起火，廢棄物全面燃燒，險影響班機起降，所幸及時撲滅。照／桃園市消防局提供
桃園機場第三航廈工程旁一處空地今天中午突然起火，廢棄物全面燃燒，險影響班機起降，所幸及時撲滅。照／桃園市消防局提供
桃園機場第三航廈工程旁一處空地今天中午突然起火，廢棄物全面燃燒，險影響班機起降，所幸及時撲滅。照／桃園市消防局提供
桃園機場第三航廈工程旁一處空地今天中午突然起火，廢棄物全面燃燒，所幸及時撲滅。照／桃園市消防局提供
桃園機場第三航廈工程旁一處空地今天中午突然起火，廢棄物全面燃燒，所幸及時撲滅。照／桃園市消防局提供

航班 火災 廢棄物 桃園機場

延伸閱讀

影／京元電喜獲國際「廢棄物零填埋」白金級認證 縣府表揚

影／淡水非法移工爬工地鋼梁躲查緝 移民署報案多人受困惹爭議

高雄美濃地底藏大片廢棄物 地主勾結砂石業者賺黑心錢

半世紀廢棄物豪雨沖刷重現八掌溪 中央允諾王美惠...1周內提清理計畫

相關新聞

高雄驚傳離奇命案！男大鬧醫院「抓狂打保全、砸玻璃」 女友卻慘死家中

高雄市大社區今天上午驚傳有女子死在住處，原因是女子的男友上午剛大鬧醫院與保全扭打遭逮捕，親友到家中找女子出面處理，才發現...

影／桃機三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

鄰近桃園國際機場第三航廈工程旁一處空地，今天中午突然竄出火花，隨即冒出大量濃煙，等到民眾發現時，現場擺放廢棄物已經全面燃...

影／台61聯結車忽掉輪胎 後方大貨車追撞司機小腿骨折送醫

台61快速道路彰化縣芳苑鄉南下路段今發生車禍，一輛聯結車的左後方輪胎忽掉落，臨停內側車道，後方大貨車煞車不及擦撞，廖姓駕...

高雄老字號製冰廠發生火警 濃煙竄出居民吃驚

高雄市鼓山區老字號的冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出，消防局據報，出動人車搶救，發現廠內疑拆除管線釀禍，延燒近半小時...

南投交通死亡事故三大原因均與機車相關 警對症改善事故率下降

南投縣警局最新統計顯示，今年1至7月全縣A1、A2類交通事故件數及死亡人數均明顯下降。事故總件數比去年同期減少238件，...

三重輕熟女深夜闖超商倉庫巧遇警察 掏手機反搜證盧很久

新北市1名女子今天凌晨3時許在三重區光復路某超商疑似誤闖倉庫，剛好警方到場巡簽即被店員告知，但員警欲盤查身分時，她堅持不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。