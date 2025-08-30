南投交通死亡事故三大原因均與機車相關 警對症改善事故率下降

南投縣警局最新統計顯示，今年1至7月全縣A1、A2類交通事故件數及死亡人數均明顯下降。事故總件數比去年同期減少238件，死亡人數也少5人。警方分析，透過事故會勘、科技執法及跨機關合作，交通安全策略正逐漸發揮成效。

縣警局統計，今年1至7月南投縣共發生A1、A2類交通事故5573件，較去年同期的5811件減少238件，降幅約4.1%；死亡人數則由29人降至24人，減少5人，降幅達17.2%。死亡事故前三大肇因為「轉彎未依規定」、「闖紅燈直行」及「自撞或其他不當駕駛」，多與機車駕駛人有關。

針對重大事故，警方邀集相關單位會勘改善，例如埔里鎮台14線事故路段增設照明及移動式測速照相；草屯鎮無號誌路口劃設停讓標線；竹山交流道聯絡道路重新檢討標誌與標線；部分自撞事故則建議加設輔助標誌或改善人行道設施。

警方今年並強化「科技執法」與「跨機關合作」，包括運用固定及移動式測速照相、M-Police 車牌辨識等智慧治理手段，並與監理、教育單位聯合稽查無照駕駛、違規改裝及冒用車牌。酒駕取締方面，今年1至7月已查獲708件，其中407件移送法辦；另針對噪音車與偽造車牌，則透過跨機關聯合稽查嚴加取締。

警方同時深入校園與社區推廣交通安全教育，透過互動活動培養學童守法觀念，並針對高齡者及弱勢用路人加強宣導，營造更具包容性的交通環境。