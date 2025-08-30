快訊

「最美日本記者」宮河麻耶來了！秀超辣身材力挺夢多

愛貓無預警被送走！他8年後奇蹟重逢「見1動作淚崩」：我還記得你唷

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

三重輕熟女深夜闖超商倉庫巧遇警察 掏手機反搜證盧很久

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名女子今天凌晨3時許在三重區光復路某超商疑似誤闖倉庫，剛好警方到場巡簽即被店員告知，但員警欲盤查身分時，她堅持不肯配合，並拿出手機錄影反蒐證，僵持數十分鐘才提供身分證號，最後還將影片上傳網路。

據了解，這家超商過去曾在店外招牌標示內有洗手間，但實際並不外借而多次被顧客抱怨，後來招牌已去除洗手間標示。三重警分局2名警員凌晨進入超商巡簽，被店員告知有1名30餘歲女子剛剛私自開門闖進倉庫。

警員即趨前詢問狀況並請女子出示證件，她供稱是為了找廁所開錯門而已，無論警方好說歹說，仍堅稱未帶證件、不願透露證號，並拿出手機對著警員錄影，後來又有2名支援警力趕抵，雙方僵持數十分鐘才完成身分查驗。

後來超商店員檢查倉庫並無損失，員警抄登女子資料後便讓她離開。三重警分局表示，員警依據警察職權行使法，在公共場所得對「合理懷疑有犯罪嫌疑或有犯罪之虞者」及「有事實足認對已發生之犯罪或即將發生之犯罪知情者」等人查證身分。

且得採取令出示身分證明文件、詢問姓名等必要措施，顯然無法查證時得將人帶往勤務處所查證，如果當事人不願透露自己的姓名或身分資料，則帶回分局或派出所調查，若再拒絕陳述，警方可依社會秩序維護法移送法院裁罰，依法可裁處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。

新北市1名女子凌晨在三重區某超商疑似誤闖倉庫，警方被店員告知，欲盤查女子身分時，她堅持不肯配合，並拿出手機錄影反蒐證，僵持數十分鐘才提供身分證號，最後還將影片上傳網路。圖／翻攝社會事新聞影音
新北市1名女子凌晨在三重區某超商疑似誤闖倉庫，警方被店員告知，欲盤查女子身分時，她堅持不肯配合，並拿出手機錄影反蒐證，僵持數十分鐘才提供身分證號，最後還將影片上傳網路。圖／翻攝社會事新聞影音
新北市1名女子凌晨在三重區某超商疑似誤闖倉庫，但堅持不願配合警方盤查身分，並拿出手機錄影反蒐證，支援警力趕抵又繼續僵持數十分鐘，她才提供身分證號，最後還將影片上傳網路。圖／翻攝社會事新聞影音
新北市1名女子凌晨在三重區某超商疑似誤闖倉庫，但堅持不願配合警方盤查身分，並拿出手機錄影反蒐證，支援警力趕抵又繼續僵持數十分鐘，她才提供身分證號，最後還將影片上傳網路。圖／翻攝社會事新聞影音

超商 店員

延伸閱讀

九三軍人節 量販超市超商祭咖啡、滿額折價優惠

《厲陰宅：最終聖事》終極預告曝光「史慕爾家族鬧鬼案」真實錄影公開

超商店員被客人逼到崩潰！當場下跪狂磕頭道歉 網心疼：台灣最美風景？

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

相關新聞

影／新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆 人壓車下...釀1死2傷

新竹縣湖口鄉德豐路與新湖路586巷口昨天深夜11時59分發生嚴重車禍，一輛轎車疑似失控擦撞電桿後翻覆，由於撞擊力道猛烈，...

影／台61聯結車忽掉輪胎 後方大貨車追撞司機小腿骨折送醫

台61快速道路彰化縣芳苑鄉南下路段今發生車禍，一輛聯結車的左後方輪胎忽掉落，臨停內側車道，後方大貨車煞車不及擦撞，廖姓駕...

高雄老字號製冰廠發生火警 濃煙竄出居民吃驚

高雄市鼓山區老字號的冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出，消防局據報，出動人車搶救，發現廠內疑拆除管線釀禍，延燒近半小時...

南投交通死亡事故三大原因均與機車相關 警對症改善事故率下降

南投縣警局最新統計顯示，今年1至7月全縣A1、A2類交通事故件數及死亡人數均明顯下降。事故總件數比去年同期減少238件，...

三重輕熟女深夜闖超商倉庫巧遇警察 掏手機反搜證盧很久

新北市1名女子今天凌晨3時許在三重區光復路某超商疑似誤闖倉庫，剛好警方到場巡簽即被店員告知，但員警欲盤查身分時，她堅持不...

男舊疾復發情緒不穩...竟在路上放石頭並攔車 和平警強制就醫

和平區61歲詹姓男子近日疑似舊疾復發，情緒不穩，多次任意擺放石礫在往來大雪山的道路上，並有隨機攔阻經過車輛的動作，家人無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。