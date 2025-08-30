聽新聞
三重輕熟女深夜闖超商倉庫巧遇警察 掏手機反搜證盧很久
新北市1名女子今天凌晨3時許在三重區光復路某超商疑似誤闖倉庫，剛好警方到場巡簽即被店員告知，但員警欲盤查身分時，她堅持不肯配合，並拿出手機錄影反蒐證，僵持數十分鐘才提供身分證號，最後還將影片上傳網路。
據了解，這家超商過去曾在店外招牌標示內有洗手間，但實際並不外借而多次被顧客抱怨，後來招牌已去除洗手間標示。三重警分局2名警員凌晨進入超商巡簽，被店員告知有1名30餘歲女子剛剛私自開門闖進倉庫。
警員即趨前詢問狀況並請女子出示證件，她供稱是為了找廁所開錯門而已，無論警方好說歹說，仍堅稱未帶證件、不願透露證號，並拿出手機對著警員錄影，後來又有2名支援警力趕抵，雙方僵持數十分鐘才完成身分查驗。
後來超商店員檢查倉庫並無損失，員警抄登女子資料後便讓她離開。三重警分局表示，員警依據警察職權行使法，在公共場所得對「合理懷疑有犯罪嫌疑或有犯罪之虞者」及「有事實足認對已發生之犯罪或即將發生之犯罪知情者」等人查證身分。
且得採取令出示身分證明文件、詢問姓名等必要措施，顯然無法查證時得將人帶往勤務處所查證，如果當事人不願透露自己的姓名或身分資料，則帶回分局或派出所調查，若再拒絕陳述，警方可依社會秩序維護法移送法院裁罰，依法可裁處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。
