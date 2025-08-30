男舊疾復發情緒不穩...竟在路上放石頭並攔車 和平警強制就醫

和平區61歲詹姓男子近日疑似舊疾復發，情緒不穩，多次任意擺放石礫在往來大雪山的道路上，並有隨機攔阻經過車輛的動作，家人無力制止及送醫下，只能請求和平警方協助幫忙，主動介入協助處理，經員警安撫送醫治療，化解社區治安及交通隱憂。

詹男家屬及附近鄰居表示，詹男因曾患有精神疾病，近來多次撿拾石礫擺設於路旁，並對行經大雪山車輛試圖攔阻，由於該路段是車輛往來大雪山的登山旅遊熱門路線，詹男舉動雖未接獲報案，但為防制交通事故，在警察前往社區宣導時請求協助，警方得知後，即立即偕同家屬將詹男協助強制就醫，避免危害或攻擊發生。

和平分局指出，大棟派出所長謝濬紘及警員昨天執行社區宣導訪查時，熱心里民稱該地區中坑巷某戶內，有家人疑似疾病發作，多次出現道路上作勢傷人、任意攔阻路人的莽撞行為，請求警方協助幫忙，警方獲報即驅車趕往處理，抵達時正見到詹姓男子向家人咆哮且砸摔物品，經員警安撫勸說，該男子情緒稍緩和並願意配合員警就醫治療。