快訊

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認了「計算有誤差」

影／大貓熊圓圓21歲生日快樂！大啖「窩窩頭躺椅蛋糕」萌翻

逾8成勞工不自提退休金 改「預設自動提繳」可行嗎？

影／台61聯結車忽掉輪胎 後方大貨車追撞司機小腿骨折送醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台61快速道路彰化縣芳苑鄉南下路段今發生車禍，一輛聯結車的左後方輪胎忽掉落，臨停內側車道，後方大貨車煞車不及擦撞，廖姓駕駛人被卡在變形的車頭，警消據報趕到救出送醫，幸無生命危險。車禍現場占用路肩，一度造成芳苑出口以北迴堵兩公里多。

警方初步調查，聯結車行駛行駛台61快速道路南下內側車道，駕駛員發現左後方輪胎竟掉落，連忙停車，後面大貨車廖姓駕駛人（37歲）要去雲林縣，見前方聯結車停下，原本閃避但煞車不及，在197公里處擦撞聯結車，因力道過大，大貨車頭全毀，駕駛艙變形潰縮，廖男被卡在車內。彰化縣消防局119接獲報案，芳苑分隊出動兩輛消防車輛、1輛救護車和5名消防人員到場，使用移動式油壓撐開器及電動圓盤切割器切開變形駕駛艙救出廖男，沒生命危險，送到彰濱秀傳醫院急救。

這場車禍發生在上午近8點，兩車在內側車道發生故事後，警消趕到處理，封閉內外側車道，一度造成芳苑匝道出口以北迴堵約兩公里多，公路局省道訊息發布南下用路人提前從王功下匝道。這起車禍發生原因有待警方進一步釐清。

台61快速道路彰化縣芳苑鄉南下197公里路段一輛聯結車忽停下，後方大貨車煞車不及而追撞，車頭全毀，消防人員救出廖姓駕駛員。圖／民眾提供
台61快速道路彰化縣芳苑鄉南下197公里路段一輛聯結車忽停下，後方大貨車煞車不及而追撞，車頭全毀，消防人員救出廖姓駕駛員。圖／民眾提供

車道 車禍

延伸閱讀

土城大貨車路口左轉輾過84歲拄拐翁 腦漿血跡滿地慘死

台2線鼻頭路段4大小車連環撞 小貨車變形3受困…1人救出OHCA

影／奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

台2線鼻頭路段交通中斷！3大車、1小車連環撞 駕駛乘客受困待援

相關新聞

影／新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆 人壓車下...釀1死2傷

新竹縣湖口鄉德豐路與新湖路586巷口昨天深夜11時59分發生嚴重車禍，一輛轎車疑似失控擦撞電桿後翻覆，由於撞擊力道猛烈，...

新北台1高架火燒車 廂型車燒剩骨架

新北市台1線高架道路往新莊方向約五股、泰山路段中間車道，上午7時33分有1輛廂型客貨車起火燃燒，消防局獲報陸續派遣8車、...

影／台61聯結車忽掉輪胎 後方大貨車追撞司機小腿骨折送醫

台61快速道路彰化縣芳苑鄉南下路段今發生車禍，一輛聯結車的左後方輪胎忽掉落，臨停內側車道，後方大貨車煞車不及擦撞，廖姓駕...

高雄老字號製冰廠發生火警 濃煙竄出居民吃驚

高雄市鼓山區老字號的冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出，消防局據報，出動人車搶救，發現廠內疑拆除管線釀禍，延燒近半小時...

蘇澳漁船燒毀…船長、船員無棲所 東港漁會伸援手

蘇澳籍漁船再發668號昨天中午在屏東鹽埔漁港起火燃燒，消防人員前往滅火，半小時內控制火勢，船上台籍船長及5名外籍漁工即時...

影／繳不出房租...房客持磚砸破房東頭搶錢 換裝返回裝沒事被活逮

越南籍黎姓男子4月承租高雄市鳳林三路某房子，月付4000元租金，因上月未繳房租，75歲洪姓女房東前晚催繳房租，黎怒持磚頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。