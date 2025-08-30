影／台61聯結車忽掉輪胎 後方大貨車追撞司機小腿骨折送醫
台61快速道路彰化縣芳苑鄉南下路段今發生車禍，一輛聯結車的左後方輪胎忽掉落，臨停內側車道，後方大貨車煞車不及擦撞，廖姓駕駛人被卡在變形的車頭，警消據報趕到救出送醫，幸無生命危險。車禍現場占用路肩，一度造成芳苑出口以北迴堵兩公里多。
警方初步調查，聯結車行駛行駛台61快速道路南下內側車道，駕駛員發現左後方輪胎竟掉落，連忙停車，後面大貨車廖姓駕駛人（37歲）要去雲林縣，見前方聯結車停下，原本閃避但煞車不及，在197公里處擦撞聯結車，因力道過大，大貨車頭全毀，駕駛艙變形潰縮，廖男被卡在車內。彰化縣消防局119接獲報案，芳苑分隊出動兩輛消防車輛、1輛救護車和5名消防人員到場，使用移動式油壓撐開器及電動圓盤切割器切開變形駕駛艙救出廖男，沒生命危險，送到彰濱秀傳醫院急救。
這場車禍發生在上午近8點，兩車在內側車道發生故事後，警消趕到處理，封閉內外側車道，一度造成芳苑匝道出口以北迴堵約兩公里多，公路局省道訊息發布南下用路人提前從王功下匝道。這起車禍發生原因有待警方進一步釐清。
