快訊

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認了「計算有誤差」

影／大貓熊圓圓21歲生日快樂！大啖「窩窩頭躺椅蛋糕」萌翻

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄老字號製冰廠發生火警 濃煙竄出居民吃驚

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鼓山區老字號的冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出，消防局據報，出動人車搶救，發現廠內疑拆除管線釀禍，延燒近半小時後控制火勢，暫未傳出傷亡，確實起火原因待滅火後調查。

起火的冷凍製冰廠是南隆製冰廠，日治時期設立鼓山漁港和魚市場，船廠、製冰廠、冷凍廠及倉庫湧進鼓山哈瑪星地區，漁民使哈瑪星成為漁業重鎮，南隆製冰廠當時就已經成立，已經有60年歷史。

今天上午10時37分，高雄市消防局據報鼓山區濱海一路57巷發生火警，動員12車28人趕赴火場，發現是南隆冷凍製冰廠起火，立即布水線滅火，直到上午10時57分控制火勢，廠內人員已經疏散，未傳出傷亡。

據警、消初步了解，製冰廠負責人在火警發生前也在場，表示已製冰廠目前沒營業，正拆除冷凍庫管線，火星不慎引燃泡綿，火苗延燒，才引起火災

高雄市鼓山區老字號冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出。圖／讀者提供
高雄市鼓山區老字號冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出。圖／讀者提供
高雄市鼓山區老字號冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出。圖／讀者提供
高雄市鼓山區老字號冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出。圖／讀者提供

火災 高雄市

延伸閱讀

賴瑞隆：北高統籌款差距擴大近400億 柯志恩不敢面對？

中央統籌分配款出爐 高雄藍綠隔空互噴政治口水

台南鹽酥雞攤販廚房火警！排煙風管也燒毀 消防員趕往滅火

影／桃園八德木材工廠驚傳火警 廢棄木棧板全面燃燒

相關新聞

影／新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆 人壓車下...釀1死2傷

新竹縣湖口鄉德豐路與新湖路586巷口昨天深夜11時59分發生嚴重車禍，一輛轎車疑似失控擦撞電桿後翻覆，由於撞擊力道猛烈，...

新北台1高架火燒車 廂型車燒剩骨架

新北市台1線高架道路往新莊方向約五股、泰山路段中間車道，上午7時33分有1輛廂型客貨車起火燃燒，消防局獲報陸續派遣8車、...

影／台61聯結車忽掉輪胎 後方大貨車追撞司機小腿骨折送醫

台61快速道路彰化縣芳苑鄉南下路段今發生車禍，一輛聯結車的左後方輪胎忽掉落，臨停內側車道，後方大貨車煞車不及擦撞，廖姓駕...

高雄老字號製冰廠發生火警 濃煙竄出居民吃驚

高雄市鼓山區老字號的冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出，消防局據報，出動人車搶救，發現廠內疑拆除管線釀禍，延燒近半小時...

蘇澳漁船燒毀…船長、船員無棲所 東港漁會伸援手

蘇澳籍漁船再發668號昨天中午在屏東鹽埔漁港起火燃燒，消防人員前往滅火，半小時內控制火勢，船上台籍船長及5名外籍漁工即時...

影／繳不出房租...房客持磚砸破房東頭搶錢 換裝返回裝沒事被活逮

越南籍黎姓男子4月承租高雄市鳳林三路某房子，月付4000元租金，因上月未繳房租，75歲洪姓女房東前晚催繳房租，黎怒持磚頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。