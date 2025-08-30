高雄老字號製冰廠發生火警 濃煙竄出居民吃驚

高雄市鼓山區老字號的冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出，消防局據報，出動人車搶救，發現廠內疑拆除管線釀禍，延燒近半小時後控制火勢，暫未傳出傷亡，確實起火原因待滅火後調查。

起火的冷凍製冰廠是南隆製冰廠，日治時期設立鼓山漁港和魚市場，船廠、製冰廠、冷凍廠及倉庫湧進鼓山哈瑪星地區，漁民使哈瑪星成為漁業重鎮，南隆製冰廠當時就已經成立，已經有60年歷史。

今天上午10時37分，高雄市消防局據報鼓山區濱海一路57巷發生火警，動員12車28人趕赴火場，發現是南隆冷凍製冰廠起火，立即布水線滅火，直到上午10時57分控制火勢，廠內人員已經疏散，未傳出傷亡。