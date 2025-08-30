聽新聞
0:00 / 0:00
高雄老字號製冰廠發生火警 濃煙竄出居民吃驚
高雄市鼓山區老字號的冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出，消防局據報，出動人車搶救，發現廠內疑拆除管線釀禍，延燒近半小時後控制火勢，暫未傳出傷亡，確實起火原因待滅火後調查。
起火的冷凍製冰廠是南隆製冰廠，日治時期設立鼓山漁港和魚市場，船廠、製冰廠、冷凍廠及倉庫湧進鼓山哈瑪星地區，漁民使哈瑪星成為漁業重鎮，南隆製冰廠當時就已經成立，已經有60年歷史。
今天上午10時37分，高雄市消防局據報鼓山區濱海一路57巷發生火警，動員12車28人趕赴火場，發現是南隆冷凍製冰廠起火，立即布水線滅火，直到上午10時57分控制火勢，廠內人員已經疏散，未傳出傷亡。
據警、消初步了解，製冰廠負責人在火警發生前也在場，表示已製冰廠目前沒營業，正拆除冷凍庫管線，火星不慎引燃泡綿，火苗延燒，才引起火災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言