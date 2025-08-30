蘇澳漁船燒毀…船長、船員無棲所 東港漁會伸援手

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

蘇澳籍漁船再發668號昨天中午在屏東鹽埔漁港起火燃燒，消防人員前往滅火，半小時內控制火勢，船上台籍船長及5名外籍漁工即時逃出，無人傷亡。船長在東港暫無棲所，加上手機在船上被燒毀，東港區漁會伸出援手，協助船長船員生活所需。

消防局昨天中午1時44分接獲報案，新園鄉鹽埔漁港有漁船起火，火勢及濃煙猛烈，派出11車21人前往，部署泡沫滅火搶救，於2時13分控制火勢。不過因船長及船員都來自蘇澳，手機又留在船上被燒毀，暫無居所。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸感謝消防局等單位協助救援，她說，東港、蘇澳雙方漁民交誼深厚，再發668號因不明原因起火燒毀，船上1台籍船長及5名外籍漁工暫無棲身之所，後續幾日船長與外籍船員的生活協助，東港漁會將全力協助。

蘇澳籍漁船再發668號昨天中午在屏東鹽埔漁港起火燃燒，火勢黑煙濃烈。圖／消防局提供
蘇澳籍漁船再發668號昨天中午在屏東鹽埔漁港起火燃燒，火勢黑煙濃烈。圖／消防局提供

東港 蘇澳 外籍漁工

延伸閱讀

台南鹽酥雞攤販廚房火警！排煙風管也燒毀 消防員趕往滅火

2026開打！宜蘭綠營初選登記 冬山鄉長3人搶宜蘭、羅東議員都超額

蘇澳洗車場驚魂！轎車擋風玻璃遭機器撞碎

賴清德來宜蘭行程滿檔 2026縣長之戰「屬意人選」也來了

相關新聞

影／新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆 人壓車下...釀1死2傷

新竹縣湖口鄉德豐路與新湖路586巷口昨天深夜11時59分發生嚴重車禍，一輛轎車疑似失控擦撞電桿後翻覆，由於撞擊力道猛烈，...

新北台1高架火燒車 廂型車燒剩骨架

新北市台1線高架道路往新莊方向約五股、泰山路段中間車道，上午7時33分有1輛廂型客貨車起火燃燒，消防局獲報陸續派遣8車、...

影／台61聯結車忽掉輪胎 後方大貨車追撞司機小腿骨折送醫

台61快速道路彰化縣芳苑鄉南下路段今發生車禍，一輛聯結車的左後方輪胎忽掉落，臨停內側車道，後方大貨車煞車不及擦撞，廖姓駕...

高雄老字號製冰廠發生火警 濃煙竄出居民吃驚

高雄市鼓山區老字號的冷凍製冰廠今天上午發生火警，濃煙竄出，消防局據報，出動人車搶救，發現廠內疑拆除管線釀禍，延燒近半小時...

蘇澳漁船燒毀…船長、船員無棲所 東港漁會伸援手

蘇澳籍漁船再發668號昨天中午在屏東鹽埔漁港起火燃燒，消防人員前往滅火，半小時內控制火勢，船上台籍船長及5名外籍漁工即時...

影／繳不出房租...房客持磚砸破房東頭搶錢 換裝返回裝沒事被活逮

越南籍黎姓男子4月承租高雄市鳳林三路某房子，月付4000元租金，因上月未繳房租，75歲洪姓女房東前晚催繳房租，黎怒持磚頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。