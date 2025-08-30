蘇澳漁船燒毀…船長、船員無棲所 東港漁會伸援手

蘇澳籍漁船再發668號昨天中午在屏東鹽埔漁港起火燃燒，消防人員前往滅火，半小時內控制火勢，船上台籍船長及5名外籍漁工即時逃出，無人傷亡。船長在東港暫無棲所，加上手機在船上被燒毀，東港區漁會伸出援手，協助船長船員生活所需。

消防局昨天中午1時44分接獲報案，新園鄉鹽埔漁港有漁船起火，火勢及濃煙猛烈，派出11車21人前往，部署泡沫滅火搶救，於2時13分控制火勢。不過因船長及船員都來自蘇澳，手機又留在船上被燒毀，暫無居所。