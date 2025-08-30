影／新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆 人壓車下...釀1死2傷
新竹縣湖口鄉德豐路與新湖路586巷口昨天深夜11時59分發生嚴重車禍，一輛轎車疑似失控擦撞電桿後翻覆，由於撞擊力道猛烈，現場電桿斷裂，車內3名男子受傷，其中1人被壓在車子下方，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治，另2男則輕傷送醫。
新竹縣消防局指出，車禍發生後，立即派遣湖口、新豐分隊共3車6人前往搶救，並通報警方及台電協助處理。消防人員到場時，24歲張姓男子（湖口人）、22歲林姓男子（竹東人）已自行脫困，意識清楚，由救護車送往湖口仁慈醫院治療。
不過25歲王姓男子（竹北人），因整個人被壓在車體下方，消防人員歷經40多分鐘，才將王男脫困救出，但救出時王男已無呼吸心跳，送醫搶救後，仍不幸於2點43分宣告不治。
消防局指出，現場因車輛翻覆與電桿倒塌，一度造成道路受阻，警方到場交通疏導，台電人員也隨即展開電桿修復作業，直至今天凌晨2時4分確認無其他受困人員後，才開放通行。
警方指出，事故原因仍待調查釐清，並呼籲駕駛人夜間行車應遵守速限、注意路況，以免發生憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言