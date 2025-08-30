影／新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆 人壓車下...釀1死2傷

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉德豐路與新湖路586巷口昨天深夜11時59分發生嚴重車禍，一輛轎車疑似失控擦撞電桿後翻覆，由於撞擊力道猛烈，現場電桿斷裂，車內3名男子受傷，其中1人被壓在車子下方，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治，另2男則輕傷送醫。

新竹縣消防局指出，車禍發生後，立即派遣湖口、新豐分隊共3車6人前往搶救，並通報警方及台電協助處理。消防人員到場時，24歲張姓男子（湖口人）、22歲林姓男子（竹東人）已自行脫困，意識清楚，由救護車送往湖口仁慈醫院治療。

不過25歲王姓男子（竹北人），因整個人被壓在車體下方，消防人員歷經40多分鐘，才將王男脫困救出，但救出時王男已無呼吸心跳，送醫搶救後，仍不幸於2點43分宣告不治。

消防局指出，現場因車輛翻覆與電桿倒塌，一度造成道路受阻，警方到場交通疏導，台電人員也隨即展開電桿修復作業，直至今天凌晨2時4分確認無其他受困人員後，才開放通行。

警方指出，事故原因仍待調查釐清，並呼籲駕駛人夜間行車應遵守速限、注意路況，以免發生憾事。

新竹縣湖口鄉德豐路與新湖路586巷口，昨天深夜11時59分發生嚴重車禍，一輛轎車疑似失控擦撞電桿後翻覆。記者黃羿馨／翻攝
