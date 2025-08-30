影／繳不出房租...房客持磚砸破房東頭搶錢 換裝返回裝沒事被活逮

越南籍黎姓男子4月承租高雄市鳳林三路某房子，月付4000元租金，因上月未繳房租，75歲洪姓女房東前晚催繳房租，黎怒持磚頭攻擊，見女房東頭破血流，還搶走背包內3000元財物；警方趕抵，黎換裝返現場佯裝若無其事看鄰居討論當場遭活逮。

林園警分局指出，前天晚間8時46分許接獲通報，指大寮區鳳林三路247巷有人遭打傷，警網立即到場處理。

經警方了解，傷者為75歲的洪姓女房東，因21歲越南籍黎姓房客上個月未繳4000元房租，這個月繳租金日子又到了，洪婦昨晚和黎男約定要收房租，沒料，黎男拒繳且持磚頭攻擊洪婦頭部，造成洪頭破血流，並搶走背包3000元現金。

洪當時先被送醫，幸無生命危險；警方聽民眾轉述經過，在場約4、5人，警方見後方有一名貌似越南人的男子，趨前詢問，發現該名男子就是黎男，黎坦承攻擊打傷女房東，後由折返屋內換裝，將犯罪衣物藏在機車內，假裝參與民眾討論，沒想到被警方發現遭活逮。