逛夜市媽搞丟兒、阿媽領完錢金孫不見了 南警一連兩天幫找走失童

台南永康連兩天有孩童走失，先是前晚一母親載8歲兒子到夜市買小吃，孩子走失了也沒注意；昨晚又有一名阿嬤在ATM領完錢，身邊的孫子就不知去向。警方呼籲民眾帶孩童出門，千萬不要分心，才能減少意外發生。

永康分局復興派出所警員吳佾勳、蕭偉民昨晚服巡邏時，有民眾反映在永康區小東路郵局前一名紅衣阿嬤神情緊張、不斷向路人說自己的金孫在她領錢時走失不知去向。

員警到達後，鄭姓阿嬤說ATM前領錢時10歲孫子不知什麼時候就不見了，已經在附近徒步尋找1小時仍不見蹤影，才會請路人幫忙報警。

警方表示，員警研判10歲男童有可能認得回家的路，用巡邏車載著老婦沿途尋找，最終果然在住家附近的永康區忠孝一路上，發現男童獨自徘徊、立即攔下，阿嬤一見到金孫身影，馬上下車大喊「阿嬤底加！」

警方說，前晚大灣派出所長林璟翔、警員楊峻堯獲報有1名小孩深夜獨自沿永康區永大路二段行走，險象環生，十分危險，員警永大路機慢車優先道上發現小男孩、手提2包物品及安全帽。

李姓8歲男童說與爺爺奶奶住在東區仁和路巷，當晚母親載他到永大夜市買小吃卻走散，他不知道母親住處，也無法聯繫，只能憑依稀印象爺爺東區住處方向，當下提著隨身物品徒步走回爺爺住家。

員警說，李童說的仁和路爺爺住處距離永大路有7公里遠，深夜兒童獨自在馬路上走恐發生危險，耐心勸說坐上警車一路送回家，到家時李童爺爺奶奶已就寢，員警多次敲門才回應，見到孫子也大吃一驚，十分感謝警方幫助。