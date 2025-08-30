影／單親父讓男嬰坐副駕撞違停車翻車 通緝身分曝兒被帶走他情緒暴走

陳姓男子昨深夜11時50分許，駕車將6月兒子安全座椅放副駕駛座，行經高市五甲一路撞及路旁違停轎車，車側翻波及女騎士，嬰兒車掉落地面險撞頭部，幸僅受輕傷，陳2天前遭通緝身分曝光，警方通知社工將男嬰帶走，讓陳一度情緒暴走。

鳳山警分局調查，陳姓男子（28歲）昨天深夜11時50分許駕車沿五甲一路男向北慢車道直行，不慎撞及路旁違停轎車，車子側翻時，波及同向騎機車的康姓女子（29歲）。

陳男轎車側翻後，嬰兒車從副駕駛座掉出，所幸嬰兒未被彈出，陳男和康女分別頭、手腳擦挫傷。

警消獲報趕抵，救護員將號啕大哭的嬰兒抱起檢視傷勢，發現嬰兒僅頭部受輕傷，幸送醫無大礙；陳、康2人均無酒駕行為，警方在場調查陳男身分，意外發現陳因涉及詐欺案2天前才被台中地檢署通緝。

警方初步研判肇事原因為陳男未注意車前狀況，另路邊轎車違規臨時停車，詳細肇責由交通大隊判定；另陳男未將嬰兒安全座椅依規定放置，已違反道路交通處罰條例第31條第3項，小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處陳男1500以上3000元以下罰鍰。