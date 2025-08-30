聽新聞
男去「鬆一下」按摩2小時只付1000元 藉機取錢竟開車落跑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

周姓男子今年元旦過後某日凌晨前往桃園中壢老字號身體推拿、腳底按摩的「華陀筋賣動館」消費，佯稱加時按摩，費用稍後再付，卻藉口「車上拿錢」後逃逸，桃園地檢署偵結，依詐欺得利罪嫌將周男起訴。

起訴指出，26歲周男今年1月3日凌晨2時，到桃園市中壢區中正路「華陀筋脈動館」以新台幣1000元支付一小時按摩費用。按摩結束後，他向李姓按摩師表示「再加時一小時」，承諾事後會再支付加時費的600元，讓按摩師信以為真，提供第二個小時的服務。

詎料，當日凌晨4時餘按摩結束後，周男向按摩師佯稱要去車上拿錢，走出店外立刻駕車逃逸，按摩師左等右等未見周男返店付款報警處理，經中壢警方根據車號，循線通知周男到案說明後函送法辦。

檢方指出，根據當天店內監視器畫面顯示，周男自行步入店內，先在櫃台點檯消費，之後離開店家時，也可精準走到停放店外的停車處，可見周男去按摩時，神智清醒，當能知按摩服務加時的費用應該結清，況且走出店外至轎車旁的時間甚短，不可能忘記1小時前有要求加時服務，可見此為預謀性，利用先消費後付款的機制行騙，犯意明確。

周男今年1月3日凌晨到中壢老字號案推拿館按摩，先付1小時千元費用，加時服務完成後就藉故車上取錢落跑，桃檢依詐欺得利罪起訴。示意圖／台南市政府勞工局提供
周男今年1月3日凌晨到中壢老字號案推拿館按摩，先付1小時千元費用，加時服務完成後就藉故車上取錢落跑，桃檢依詐欺得利罪起訴。示意圖／台南市政府勞工局提供

