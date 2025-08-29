太歲頭上動土！警所內持刀恐嚇男警大喊「搶劫」 醉男GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓男子今年5月2日午後到桃園市蘆竹警分局南崁派出所，見姚姓男警獨自在值班台受理民眾報案，竟取出預藏水果刀朝員警揮舞並高喊「搶劫」，姚員當場起身閃過，噴辣椒水將陳制服，陳落網急辯「喝醉了！」，桃園地檢署依妨害公務等罪起訴。

起訴指出，家住桃園龜山區的36歲陳男，今年5月2日下午3時32分前往蘆竹區南崁路上的蘆竹警分局南崁所，看見姚姓男警獨自一人坐在值班台辦公、受理民眾報案，竟取出預藏水果刀朝姚員揮舞，同時高喊「搶劫」，利用此方式妨害公務執行。

起訴指出，南崁所姚員見狀，立刻停止受理報案作業，起身閃避並朝陳男噴灑辣椒水，及時阻止陳男持刀逼近的不法舉止，警所內其餘員警聽到聲響，蜂擁而上將陳逮捕。

偵查時，陳男辯稱喝醉酒，精神不好云云，不過檢方查看南崁所內駐地的監視影帶，發現陳男遭警員喝斥時，還能意識自己不法的舉止而停手，可見陳男所辯不足採信。

雖然陳男未實際劫取財物，但持刀恐嚇足以壓迫被害人意志自由，達到不能抗拒程度，符合恐嚇取財未遂、攜帶凶器對於公務員依法執行職務時施強暴等醉，將從重依恐嚇取財未遂罪論處。

南崁 恐嚇 桃園地檢署

